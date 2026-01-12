Размер шрифта
В России работодатели смогут отправлять сотрудников к психиатру

Российские работодатели с 1 марта смогут направлять сотрудников на прием к психиатру. Об этом РИА Новости сообщила доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева.

«Изменения касаются отдельного указания возможности работодателя направить работника для прохождения освидетельствования в случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников признаков психического расстройства», — сказала специалист.

Соловьева добавила, что по результатам психиатрического освидетельствования работника могут временно признать неспособным выполнять отдельные виды работ. Процедура включает в себя прием врача-психиатра, сбор жалоб и анамнеза в психиатрии, а также психопатологическое обследование.

В декабре прошлого года HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова назвала основные проблемы, с которыми сталкивались сотрудники в 2025 году, характерные как для топ-менеджмента, так и для рядовых сотрудников. По ее словам, в средних и крупных компаниях около 40% членов команды к концу года находятся в зоне риска по выгоранию и испытывают трудности с эмоциональной регуляцией, а почти половина — испытывают повышенный стресс.

Ранее психолог назвала признаки выгорания из-за работы.

