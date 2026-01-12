Более 400 человек стали жертвами аферы с японскими автомобилями в Приморье

В Приморском крае задержали участников мошеннической схемы при реализации японских автомобилей. Об этом сообщило краевое управление МВД России в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что всего в полицию обратились более 400 жителей Приморья и других регионов. Граждане сообщили, что стали жертвами мошенников при покупке на аукционах и доставке японских автомобилей. Общий ущерб составил более 130 млн рублей.

По данным министерства, злоумышленники размещали в сети объявления о поставке машин из Японии по ценам ниже рыночных. Они организовали сеть филиалов во Владивостоке и Находке, где покупатели могли заключить дистанционные договоры. В документах указывалось обязательство покупателей внести предоплату, которая не возвращалась в случае отказа. После доставки автомобилей выяснялось, что они не соответствуют заявленным характеристикам и стоимости, но заказчики были вынуждены принять их, чтобы не потерять деньги.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий приморскими полицейскими установлено местонахождение предполагаемых участников криминальной схемы и произведено их задержание. По адресам пребывания задержаны семеро жителей города Находки: пятеро мужчин и двое женщин», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы и штрафы.

Ранее кемеровский тренер лишилась машины и 3,4 млн рублей из-за мошенников.