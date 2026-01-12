Размер шрифта
Белый дом рассматривает удар по Ирану для поддержки протестующих

Трамп: США всерьез изучают возможность ответа на события в Иране
Reuters

Соединенные Штаты Америки всерьез рассматривают возможность ответных мер на события в Иране, в том числе с применением силы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Мы рассматриваем такую возможность», — сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Несколькими часами ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным журналистов, в последние дни главу Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства. В основе некоторых из них лежало использование силовых структур Тегерана для подавления протестов.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее президент Ирана обвинил США и Израиль в разжигании беспорядков в стране.

