Фильм «Чебурашка 2» возглавил российский кинопрокат вторую неделю подряд

Фильм «Чебурашка 2» заработал 1,2 млрд рублей в России и СНГ в выходные

Фильм «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко вторую неделю подряд удерживает лидерство в российском кинопрокате. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

По информации портала, картина заработала за прошедшие выходные в России и СНГ 1,2 млрд рублей. На втором месте расположился фильм «Простоквашино» режиссера Сарика Андреасяна. За уикенд работа собрала 525,5 млн рублей. Замкнул тройку лидеров «Буратино» Игоря Волошина — 512 млн рублей.

«Чебурашка 2» вышел в прокат 1 января. 426,5 млн рублей из полученных им за первые дни проката 4 млрд рублей были заработаны на предпродаже. По продажам среди всех российских фильмов он уступает только первому «Чебурашке». Во второй части сыграли Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие.

Кинокритик и блогер Евгений Баженов (BadComedian) отметил, что фильм вышел в новогодние праздники, когда конкуренцию в традиционных праздничных походах россиян в кино ему составляли только «Буратино» и «Простоквашино». Однако, уверен блогер, «Чебурашка 2» собрал бы кассу даже конкурируя с западными картинами.

Ранее режиссер «Чебурашки» поделился подробностями третьей части.