Трамп допустил визит в Венесуэлу

Трамп не исключил, что в какой-то момент посетит Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп допустил, что «в какой-то момент» он совершит визит в Венесуэлу. Трансляцию его выступления вел YouTube-канал Белого дома.

«Думаю, в какой-то момент», — сказал глава государства в ответ на вопрос журналистов о том, посетит ли он Венесуэлу.

3 января Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли авиаудары по военным объектам в Венесуэле и провели наземную операцию спецназа, в ходе которой арестовали президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их вывезли в США, где Мадуро предстал перед судом по обвинению в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

Соединенные Штаты и временное правительство Венесуэлы начали переговоры о восстановлении дипломатических отношений. Трамп заявлял о передаче США от 30 до 50 млн баррелей венесуэльской нефти в качестве компенсации и для стабилизации цен. Он отмечал, что доходы будут поступать на счета под контролем Вашингтона.

Ранее американский экономист предупредил Трампа о просчете после операции в Венесуэле.