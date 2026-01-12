Размер шрифта
Ученый объяснил, как мощный взрыв на Солнце повлияет на Землю

Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с aif.ru рассказал, представляют ли угрозу для людей взрывы на Солнце.

По его словам, есть события на Солнце, которые могут отразиться на их состоянии. Ученый пояснил, что это могут быть мощные всплески или вспышки в короне Солнца, которые выбрасывают плазму. Если ее сгустки достигают Земли и они достаточно мощные, то они способствуют образованию магнитной бури.

Также эксперт обратил внимание, что магнитные бури могут влиять на состояние человека. Они сказываются на некоторых людях, которых «меньшинство», отметил Эйсмонт.

Кроме того, он заявил, что вспышки на Солнце не опасны.

«Это регулярное в какой-то степени природное явление», – добавил ученый.

8 января на Солнце произошел мощный взрыв. Его зафиксировала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Взрыв был зарегистрирован в середине дня с помощью коронографов. Его источник находился на обратной стороне Солнца, и поэтому не мог наблюдаться спутниками.

Ранее ученые спрогнозировали уменьшение числа магнитных бурь в 2026 году.

