В элитном ЖК Стамбула взорвалась посылка, доставленная курьером

NTV: три человека пострадали при взрыве посылки в элитном ЖК в Стамбуле
В элитном жилом комплексе в районе Зейтинбурну на западе Стамбула взорвалась посылка, которую доставил курьер. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Оставленная курьером на ресепшне ЖК коробка с заказом взорвалась, когда ее открыл получатель с инициалами Д.Х.», — сказано в сообщении.

По информации телеканала, он получил ранения глаз и рук. Также пострадали два охранника. Все трое были госпитализированы. На место взрыва прибыла полиция, ведется расследование. О причинах случившегося и характере взрывного вещества информации пока нет.

Как пишет РИА Новости, цены на аренду квартир в этом элитном ЖК начинаются от 80 тысяч лир (почти $1,9 тыс.) и доходят до 430 тысяч лир ($10 тыс.). Окна домов выходят на Мраморное море.

В ночь на 1 января на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошел пожар в баре Constellation. В результате происшествия 40 человек получили несовместимые с жизнью травмы, 119 пострадали, среди них есть иностранцы.

Ранее в турецкой провинции Анталья произошел взрыв на рынке.

