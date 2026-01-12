Эксперт рассказал, как откладывая по 1 тысяче в месяц накопить 2 млн на пенсию

Беляков: откладывая по тысяче на пенсию, за 25 лет можно накопить 2 млн рублей

Россияне могут накопить 2,1 млн рублей на пенсию, откладывая ежемесячно по 1 тысяче. Об этом агентству «Прайм» сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

Эксперт отметил, что для определения необходимой суммы для ощутимой прибавки к пенсии сначала следует определиться со сроком накоплений.

«Чем он дольше, тем меньше будет необходимая сумма. Молодые люди, которые только начали трудовую деятельность, в этом смысле имеют полный карт-бланш: они могут сформировать действительно внушительный капитал с самыми минимальными усилиями», — сказал глава НАПФ.

Беляков уточнил, что если ежемесячно откладывать на счет в программе долгосрочных сбережений всего по 1 тысяче рублей, то за 25 лет можно накопить 2,1 млн рублей. По его словам, в период с 18 до 43 лет россияне могут собрать внушительную сумму, не ущемляя себя в текущих тратах.

9 января Беляков сообщил, что формировать долгосрочные пенсионные накопления имеет смысл с самого начала трудовой деятельности — даже с небольших сумм. Эксперт отметил, что такой подход позволяет выстроить баланс между текущими расходами и будущими целями без снижения качества жизни.

