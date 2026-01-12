Трамп заявил о возможности Вашингтона восстановить населению Ирана доступ к интернету

Трамп: США могут восстановить иранцам доступ к интернету при помощи Starlink

США могут принять меры для восстановления доступа жителям Ирана к интернету, в том числе при помощи мобильных терминалов Starlink. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос журналистов о ситуации в Иране, Трамп отметил, что США имеют возможность запустить в Исламской Республике интернет. По словам главы Белого дома, можно перебросить в Иран в обход властей страны терминалы Starlink. По словам Трампа, после окончания беседы с журналистами он позвонит главе компании Starlink Илону Маску и обсудит с ним этот вопрос.

11 января сообщалось, что доступ в интернет на территории Ирана отсутствует более 60 часов.

Интернет на всей территории Ирана был отключен 8 января. Также была ограничена телефонная связь в некоторых районах. Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.

Ранее Трамп пригрозил Ирану невиданными ударами.