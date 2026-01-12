Посол Мирошник: в Европе были в курсе терактов Украины и потому не отреагировали

Власти государств Европы заранее знали об украинских планах атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина и устроить террористический акт в Херсонской области, поэтому никак не осудили эти удары. Об этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил газете «Известия».

Дипломат подчеркнул, что за последние две недели Украина совершила ряд террористических актов явно провокационного характера. С их помощью Киев пытался повлиять на ход переговорного процесса, постараться спровоцировать Москву на неадекватные действия, желательно с эмоциональным нарушением норм международного гуманитарного права, чтобы выставить это в негативном свете перед Вашингтоном.

Мирошник выразил уверенность, что все эти действия Украина однозначно согласовала со своими европейскими партнерами и соучастниками. Он отметил, что со стороны Европы не было высказано никакого возмущения и адекватных комментариев ни по поводу попытки нанесения ударов по резиденции Путина, ни по поводу последствий теракта в Херсонской области. Поэтому очевидно, что европейцы заранее были в курсе и не собирались негативно реагировать на действия Киева.

6 января американский военный аналитик Андрей Мартьянов заявил, что за ударами на резиденцию президента России Владимира Путина и кафе в Херсонской области стоит Запад.

В ночь на 29 декабря украинские беспилотники попытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). В России назвали инцидент террористическим актом, пообещали «недипломатический» ответ. Украина отрицает свою причастность, называя обвинения ложью с целью сорвать мирные переговоры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В новогоднюю ночь дроны украинской армии атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области.

Ранее сообщалось, что Зеленский лично участвовал в планировании атаки на резиденцию Путина.