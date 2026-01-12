В России запретили продавать разрешения на перевозку опасных грузов через интернет

Суд в Москве запретил сайт по продаже разрешений на перевозку опасных грузов

Щербинский суд Москвы запретил сайт по продаже свидетельств ДОПОГ, с помощью которых водители имеют право перевозить опасные грузы. Об этом свидетельствует база судебных дел.

«Признать сведения, размещенные на интернет-сайте <...> информацией, запрещенной к распространению на территории РФ. Решение подлежит исполнению немедленно», — говорится в документе.

Из решения суда следует, что военная прокуратура Подольского гарнизона в ходе мониторинга выявила сайт, на котором любой желающий мог приобрести свидетельство ДОПОГ. Покупка документа допускалась без прохождения учебных курсов и сдачи необходимых экзаменов. Ведомство сочло эту информацию опасной, в связи с чем подало иск в суд.

В октябре прошлого года Останкинский суд Москвы постановил заблокировать сайт, через который можно было заказать оружие с доставкой в любую точку России и за рубеж. Прокурор подал иск после того, как обнаружил среди товаров этого онлайн-магазина разные виды оружия, в частности, боевое и охотничье огнестрельное.

Ранее суд ограничил доступ к сайту с инструкциями «как не идти в армию».