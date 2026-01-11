«Взрывы один за одним». В Воронеже из-за массированной атаки БПЛА погибла женщина

Воронеж подвергся «одной из самых сильных атак» беспилотников с начала СВО, сообщил губернатор Александр Гусев. В результате погибла женщина, еще трое человек получили травмы. Под удар попали многоквартирные и частные дома, православная гимназия и административные здания. По информации SHOT, ВСУ применили беспилотники типа «Чаклун-В» с боевой частью 20 кг. По мнению эксперта, атака на Воронеж могла быть «местью» за удар «Орешником» по объектам на Украине.

В результате массированной атаки украинских беспилотников на Воронеж погибла женщина, пострадали еще три человека, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Ночью в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов. Врачи успели сделать операцию, боролись за Дину Леонидовну, но ранения оказались слишком тяжелыми», — отметил он.

По его словам, женщина получила черепно-мозговую травму. Сейчас в больнице остается только одна прооперированная женщина с ранением в брюшную полость. Кроме того, пострадали еще двое — мужчина и женщина: они получили порезы, после оказания медпомощи обоих отправили на амбулаторное лечение.

Гусев обратил внимание, что Воронеж подвергся «одной из самых сильных атак с помощью беспилотников с начала СВО», целями ВСУ стало максимальное число гражданских объектов.

«Возмездие, уверен, будет неотвратимым», — подчеркнул глава региона.

По его словам, повреждения окон и фасадов получили более десяти многоквартирных домов (в том числе один строящийся) , в двух из которых произошли возгорания. Также повреждены столько же частных домов, объект одной из спасательных служб и несколько административных зданий. Восстановительные работы проведут «в максимально возможные сроки», заверил губернатор.

«Комбинаты благоустройства вместе с управляющими организациями закрывают контуры домов, где повреждено остекление. В первую очередь речь идет о жилых помещениях. Для замены стекол проводим замеры. Их количество уточняется», — сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин.

Повреждены более 10 автомобилей, добавил он.

Также под удар БПЛА попала Воронежская православная гимназия, учебный процесс приостановлен.

«На месте сейчас работают дознаватели, сотрудники управы района, идет оценка ущерба. Уже после этого будем принимать необходимые меры», — сообщила директор учреждения Марина Шахова в беседе с изданием Voronezh1.ru.

Накануне вечером в период с 20:00 до 23:00 мск над Воронежской областью уничтожили и подавили 17 БПЛА, сообщило Минобороны РФ. По информации SHOT, ВСУ применили беспилотники типа «Чаклун-В» с боевой частью 20 кг и поражающими элементами в виде шариков диаметром 6 мм, они запускались из Черниговской области Украины.

Следственный комитет России организовал проверку.

«Яркая вспышка и грохот»

Тревога в Воронеже в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА была объявлена 10 января в 19:21 мск, следует из сообщения Гусева в Telegram-канале. По информации Voronezh1.ru, первые взрывы над городом прозвучали уже в 19:50 мск, а спустя час «они начали греметь один за одним».

Очевидцы рассказали SHOT, что за два часа произошло около 30 взрывов. Над одним из районов города был виден дым. По данным Mash, большинство беспилотников «прицельно летели» в жилые дома , один из них «влетел» в 24-й этаж элитного жилищного комплекса «Пять звезд».

«Я слышала в небе характерный звук мопеда, затем звук отдалился. Потом была яркая вспышка и до меня докатился грохот! Тревожно, если честно, такого не было давно», — поделилась местная жительница.

Другая женщина в разговоре с Voronezh1.ru сообщила, что ей пришлось пережидать атаку на город в туалете. «Стрекот беспилотников» за окном был громче сирен, заметила она.

«Почти все эти три часа я пряталась в туалете. Вспомнила, что при угрозе удара надо отключить газ — перекрыла трубу на кухне и сначала пошла в ванную. Но нет, думаю, там зеркало. Зеркало — потенциальные осколки. И засела в туалете с телефоном, не выпуская его из рук. Я впервые поймала себя на мысли, что вот сейчас впервые — боюсь », — добавила женщина.

«Месть» за удар «Орешником»

Атака ВСУ на Воронеж могла быть «местью» за удар России баллистической ракетой «Орешник» по объектам на Украине, предположил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«Считаю, что это какая-то форма мести за тот удар «Орешником», который был нанесен. В отличие от Украины, удар «Орешником» не привел к гибели людей вообще. На Украине мэр выступал и сказал, что пострадавших нет. Это говорит о высокой точности этого оружия и избирательности целей, по которым мы наносим удары», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил уверенность, что ответ российской армии на удары беспилотников ВСУ по жилым домам в Воронеже «не заставит себя ждать».

«А вот когда и где он [ответ] будет, это уже, так сказать, вопрос тумана спецоперации. Он, как и всегда, будет жестким, и [продолжаться] будет, пока не прекратятся вот эти террористические атаки [Украины] на мирное население [России]. Пусть ждут и не надеются на благоприятный исход!» — заявил он в беседе с «Абзацем».

Все будет зависеть от решения российского военного командования, добавил парламентарий.