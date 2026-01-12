Размер шрифта
В МИД России заявили, что ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек

Дипломат Мирошник заявил, что ВСУ расстреляли в городе Селидово 130 человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли в Селидово (город в Донецкой народной республике) 130 человек. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.

По его словам, количество погибших мирных жителей тоже зависит от того, насколько интенсивными были бои.

«То есть как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там украинские боевики. Ну, в Селидово они вышли, 130 человек расстреляли», — сказал дипломат.

Также он отметил, что из-за зверств украинских военных большое количество жителей покинуло прифронтовые районы. Сейчас ведется работа по подсчету числа выживших, заявил Мирошник.

До этого беженка Елена Николаенко, покинувшая Селидово после его освобождения, заявила, что бойцы ВСУ грозили расстрелять половину населения, оставшегося в городе. Она отметила, что украинские военнослужащие плохо относились к местным жителям, называя их «ждунами» из-за того, что многие жители отказывались эвакуироваться на Украину.

Российские войска взяли под контроль Селидово в октябре 2024 года. Город находится примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка.

Ранее украинских военных обвинили в расправе над 12 жителями Селидово.

