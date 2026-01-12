Цена нефти Brent достигла $64 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE составила $64 за баррель. Такое повышение произошло впервые с 5 декабря прошлого года, следует из данных торгов.

Согласно данным биржи, к 2:52 мск цена Brent достигла отметки в $64 за баррель. Рост составил 1,56%. К 3:08 мск фьючерс на Brent замедлил рост и торговался на уровне $63,7 за баррель (+1,08%). При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале текущего года вырос на 1,22%, до отметки $59,5 за баррель.

В январе руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов заявил, что прирост промышленных запасов нефти в России в 2025 году предварительно составил 490 млн тонн, газа — 650 млрд кубометров. По его словам, общий прирост запасов нефти, включая предварительно оцененные, составил около 666 млн тонн, газа — 679 млрд кубометров.

В октябре член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов заявил, что первая реакция мировых рынков на санкции, введенные США против российских нефтяных компаний, оказалась благоприятной для РФ.

Ранее эксперты рассказали, что будет с ценами на нефть при вторжении США в Венесуэлу.