Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Ледокол приблизился к застрявшему во льдах теплоходу на Чукотке

Прокуратура: ледокол вскоре начнет операцию по освобождению ледокола на Чукотке
Министерство обороны РФ

К застрявшему во льдах на Чукотке теплоходу «Мария» подошел ледокол. Об этом ТАСС рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что ледокол «Евпатий Коловрат» в ближайшее время начнет операцию по освобождению теплохода.

4 января 2026 года в акватории Берингова моря в районе поселка городского типа Беринговский Чукотского автономного округа во льдах застрял теплоход. В Дальневосточной транспортной прокуратуре тогда уточнили, что угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет. Ситуация находится на контроле Магаданской транспортной прокуратуры.

В марте 2025 года военный ледокол «Евпатий Коловрат» вызволил изо льдов несколько судов, которые были зажаты у побережья Камчатского полуострова на протяжении 10 дней. Отмечалось, что во льдах у порта Усть-Камчатск застряли шесть судов — три баржи, два плашкоута и одно грузовое судно.

Ранее Путин дал старт спуску атомного ледокола «Чукотка». 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27596881_rnd_8",
    "video_id": "record::478bc35d-51aa-4b6f-9446-2f152bcfb994"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+