Ледокол приблизился к застрявшему во льдах теплоходу на Чукотке

К застрявшему во льдах на Чукотке теплоходу «Мария» подошел ледокол. Об этом ТАСС рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что ледокол «Евпатий Коловрат» в ближайшее время начнет операцию по освобождению теплохода.

4 января 2026 года в акватории Берингова моря в районе поселка городского типа Беринговский Чукотского автономного округа во льдах застрял теплоход. В Дальневосточной транспортной прокуратуре тогда уточнили, что угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет. Ситуация находится на контроле Магаданской транспортной прокуратуры.

В марте 2025 года военный ледокол «Евпатий Коловрат» вызволил изо льдов несколько судов, которые были зажаты у побережья Камчатского полуострова на протяжении 10 дней. Отмечалось, что во льдах у порта Усть-Камчатск застряли шесть судов — три баржи, два плашкоута и одно грузовое судно.

