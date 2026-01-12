Размер шрифта
В США грозят уголовными обвинениями главе ФРС

Глава ФРС Пауэлл: минюст США угрожает мне уголовными обвинениями
Sarah Silbiger/Reuters

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что минюст Соединенных Штатов угрожает ему уголовными обвинениями. Об этом сообщается на сайте ФРС.

«В пятницу министерство юстиции вручило Федеральной резервной системе повестки большого жюри, пригрозив уголовным обвинением в связи с моими показаниями перед банковским комитетом сената в июне прошлого года», — сказал Пауэлл.

По его словам, эти показания, в частности, касались многолетнего проекта по реконструкции исторических зданий ФРС.

Также Пауэлл заявил, что «это беспрецедентное действие» необходимо рассматривать «в более широком контексте угроз и продолжающегося давления со стороны администрации» президента США Дональда Трампа. Он добавил, что угроза уголовного преследования является следствием того, что ФРС устанавливает процентные ставки, «исходя из своей наилучшей оценки того, что отвечает интересам общества, а не в соответствии с предпочтениями» главы Белого дома.

13 декабря Трамп заявил, что склоняется выдвинуть на пост председателя Федеральной резервной системы главу Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета или экс-члена Совета управляющих ФРС Кевина Уорша. Срок полномочий Пауэлла истекает в мае 2026 года.

Ранее Трамп назвал главу ФРС «упрямым ослом».

