Политика

Министр обороны Британии заявил о желании похитить Путина. Как на это ответили в России?

Захарова назвала влажными фантазиями слова Хили о похищении Путина 
Глава минобороны Британии Джон Хили заявил о желании «похитить» президента России Владимира Путина. По его словам, он взял бы российского лидера «под стражу» и «привлек к ответственности». В МИД РФ сравнили заявление британского политика с «влажными фантазиями». Тем временем в Госдуме назвали Хили «слабым человеком», который хочет привлечь к себе внимание.

Министр обороны Великобритании Джон Хили в ходе однодневного визита в Киев признался, что хочет «похитить» президента России Владимира Путина, пишет Kyiv Independent.

«Я бы взял Путина под стражу, привлек его к ответственности <…> Этого человека нужно остановить. Эту войну необходимо остановить», — сказал британский политик, отвечая на вопрос, кого из мировых лидеров он бы хотел «похитить».

По мнению главы минобороны Британии, российский лидер якобы причастен к «военным преступлениям» и «похищению некоторых украинских детей».

Миссия Британии состоит в том, чтобы «поддержать Украину в ее сегодняшней борьбе и помочь в обеспечении мира», добавил Хили. В рамках своего визита 9 января британский министр обороны встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил, что Лондон потратит £200 млн (около $270 млн) на подготовку к возможному размещению войск на Украине после прекращения огня. Кроме того, Хили и министр обороны Украины Денис Шмыгаль подписали «дорожную карту» по развитию столетнего партнерства в оборонной сфере.

В Кремле пока не отреагировали на заявление министра обороны Великобритании.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут проводить операцию по захвату Путина по аналогии с действиями американских военных в отношении венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

«Я не думаю, что в этом будет необходимость. У меня всегда были с ним хорошие отношения», — сказал глава Белого дома в беседе с журналистами.

Американские военные захватили Мадуро и его супругу 3 января. Трамп заявил, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США. МИД России осудил действия Вашингтона и призвал не допустить дальнейшей эскалации. Во внешеполитическом ведомстве подчеркнули, что «идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости».

Мадуро предъявили обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. В ходе первого судебного заседания в США 5 января венесуэльский лидер заявил, что невиновен, и назвал себя честным человеком. Суд обязал Мадуро явиться на слушания 17 марта.

«Мечтать не вредно»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова кратко отреагировала на желание Хили «похитить» Путина. По ее словам, заявление британского политика — это «фантазии».

«Влажные фантазии британских извращенцев», — цитирует ее ТАСС.

Член российского Совета по правам человека Марина Ахмедова в свою очередь задалась вопросом: «А всплывает ли после этого Британия?»

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил уверенность, что Хили — «слабый человек», который «дурно воспитан» и хочет привлечь к себе внимание. По его мнению, все это говорит об «абсолютной никчемности» британского министра.

«Какая страна, такие и министры, так что здесь нет никакого противоречия. А то, что он там мечтает... Мечтать не вредно, но его мечты довольно-таки смешные и даже где-то веселые <…> Островитянин, а островитяне, как правило, имеют комплекс неполноценности. Особенно после того, как Великобритания перестала быть великой империей и вообще империей», — сказал Колесник в беседе с NEWS.ru.

Парламентарий обратил внимание, что министр обороны Великобритании — это «временная фигура», которая регулярно меняется. Однако Соединенное Королевство достойно такого министра, как Хили, считает Колесник.

«Пусть остается, не надо его убирать», — добавил депутат.
 
