Россияне рассказали, как экономят

В 2025 году средний объем ежемесячных трат опрошенных россиян сократился в среднем на 15% процентов по сравнению с 2024 годом. 62% опрошенных сообщили, что начали целенаправленно пересматривать структуру расходов, отказываясь от импульсных покупок и нерегулярных подписок, а также чаще сравнивая цены перед покупкой товаров и услуг. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

При этом 54% участников опроса заявили, что ведут учет личных финансов на постоянной основе, тогда как годом ранее этот показатель не превышал 38%. В среднем, по оценке аналитиков, сам факт регулярного контроля бюджета давал экономию минимум 9% от ежемесячных доходов.

Значимую роль сыграли и регуляторные инструменты, в частности механизм самозапрета на кредиты и займы. Среди тех, кто воспользовался самозапретом, 83% отметили снижение финансового стресса. В этой группе среднегодовая экономия за счет неначисленных процентов и комиссий составила в среднем, по собственным оценкам респондентов, до 70 тыс. рублей на человека.

Отдельного внимания заслуживает влияние технологий искусственного интеллекта на финансовое поведение. В 2025 году 27% опрошенных россиян регулярно использовали ИИ-ассистентов в банковских приложениях, финансовых маркетплейсах или в виде универсальных цифровых помощников для получения советов по оптимизации трат. Такие сервисы анализировали структуру расходов, указывали на повторяющиеся переплаты, предлагали более выгодные финансовые продукты и напоминали о целях накоплений. По данным исследования, пользователи, прибегающие к советам нейросетей, в среднем тратили на 15% процентов меньше, чем респонденты с сопоставимым уровнем дохода, но без использования интеллектуальных подсказок. За год, по словам респондентов, им удалось сэкономить более 100 тыс. рублей благодаря подсказкам ИИ.

Формирование устойчивых финансовых привычек стало еще одним фактором снижения расходов. Более трети опрошенных сообщили, что начали откладывать фиксированную долю дохода сразу после его получения, а не по остаточному принципу. Доля таких респондентов выросла за год на 17 процентных пунктов. В результате средний объем накоплений в 2025 году увеличился до 4,8 месячного дохода против 3,9 годом ранее.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

