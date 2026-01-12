Россиянам рассказали, выгодно ли отложить выход на пенсию в 2026 году

Экономист Балынин: пенсия вырастет более чем вдвое при выходе на нее на 10 лет позже

В 2026 году в России продолжат действовать нормы, которые позволяют увеличить размер страховой пенсии по старости при более позднем обращении за ее назначением после возникновения права на выплату. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, cамая большая прибавка будет, если задержаться с выходом на пенсию на 10 лет — тогда размер выплаты вырастет в 2,26 раза.

«Механизм работает через повышающие коэффициенты, которые применяются одновременно к индивидуальному пенсионному коэффициенту (ИПК) и к фиксированной выплате. Если обратиться за пенсией на год позже, коэффициенты составят 1,07 для ИПК и 1,056 для фиксированной выплаты. При обращении на три года позже они вырастут до 1,24 и 1,19, на пять лет — до 1,45 и 1,36, на семь лет — до 1,74 и 1,58, а при отсрочке на десять лет — до 2,32 и 2,11 соответственно», — отметил Балынин.

В качестве примера экономист привел расчет для случая, когда страховая пенсия назначается в январе 2026 года, право на нее возникло в январе 2026-го, а у гражданина к этому моменту сформировано 150 ИПК. В этом варианте размер страховой пенсии составит 33 098,69 рубля, оценил Балынин. Если же право на назначение возникло год назад, выплата будет равна 35 281,41 рубля, что на 7% больше, чем без отсрочки, уточнил Балынин. При отсрочке на три года размер составит 40 563,14 рубля (на 23% больше), на пять лет — 47 130,48 рубля (на 42% больше), на семь лет — 56 058,17 рубля (в 1,69 раза больше), а на десять лет — 74 776,18 рубля (в 2,26 раза больше), подчеркнул эксперт.

Он заключил, что решение воспользоваться возможностью увеличить страховую пенсию за счет более позднего обращения остается полностью добровольным: гражданин принимает его самостоятельно, исходя из параметров своей личной пенсионной стратегии.

По информации Социального фонда России на 16 декабря 2025 года, средний размер пенсии в стране составляет 23 530 рублей. При этом у пенсионеров, которые продолжают работать, выплаты в среднем ниже — 21 373 рубля, тогда как у неработающих они достигают 24 006 рублей.

