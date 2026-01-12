Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Трамп оценил возможность сделки с Кубой

Трамп: США контактируют с Кубой
Evelyn Hockstein/Reuters

Соединенные Штаты Америки находятся в контакте с властями Кубы по вопросу возможной сделки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Вы это скоро узнаете. Мы говорим с Кубой. И вы это скоро узнаете», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос, какую сделку хотел бы заключить Вашингтон с Гаваной.

Накануне Трамп заявил, что Куба больше не будет получать деньги или нефть. Также глава Белого дома назвал отличной идею назначения государственного секретаря США Марко Рубио президентом республики.

В этот же день министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что закон и справедливость — на стороне Кубы, а поведение США угрожает безопасности не только полушария, но и всего мира. По его словам, американская сторона ведет себя как «преступный и неконтролируемый гегемон».

Ранее американский сенатор посоветовал кубинским властям искать новое место жительства.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27596977_rnd_7",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+