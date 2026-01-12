Трамп оценил возможность сделки с Кубой

Соединенные Штаты Америки находятся в контакте с властями Кубы по вопросу возможной сделки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Вы это скоро узнаете. Мы говорим с Кубой. И вы это скоро узнаете», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос, какую сделку хотел бы заключить Вашингтон с Гаваной.

Накануне Трамп заявил, что Куба больше не будет получать деньги или нефть. Также глава Белого дома назвал отличной идею назначения государственного секретаря США Марко Рубио президентом республики.

В этот же день министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что закон и справедливость — на стороне Кубы, а поведение США угрожает безопасности не только полушария, но и всего мира. По его словам, американская сторона ведет себя как «преступный и неконтролируемый гегемон».

Ранее американский сенатор посоветовал кубинским властям искать новое место жительства.