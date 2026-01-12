Россиян предупредили о высоком риске выгорания на работе зимой

Зимний период является наиболее критическим по уровню стресса и выгорания среди сотрудников. Именно в этот период проявляются наибольшие нагрузки и тревожность, особенно у сотрудников с низкой эмоциональной регуляцией и размытыми целями, рассказала «Газете.Ru» HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова.

Она пояснила: «В холодные сезоны и при работе над сложными проектами сотрудники чаще теряют мотивацию, допускают ошибки, срывают дедлайны. Наличие высокого стресса и эмоциональной перегрузки напрямую влияет на производительность и финансовые результаты компании».

«Если не принимать меры, это ведет к падению вовлеченности, повышенному количеству ошибок, срыву проектов и клиентских контрактов», — отметила Зеленкова.

Для снижения рисков эксперт рекомендует заранее планировать рабочие задачи, расставлять приоритеты на месяц-два вперед, ограничивать параллельные задачи и минимизировать скрытую работу — лишние чаты, созвоны и срочные запросы. Также важна нормализация рабочего времени и соблюдение границ, например, чтобы после 19:00 сотрудники не работали и могли полноценно отдыхать.

HR-директор подчеркнула, что регулярная обратная связь, а также поддержка психолога и команды помогают сохранять вовлеченность. Анонимные опросы по уровню стресса и выгорания раз в 1–2 месяца позволяют отслеживать динамику и своевременно реагировать на изменения психологического состояния сотрудников.

