Чешская оппозиция потребует отставки спикера палаты депутатов

Оппозиционные партии Чехии будут требовать отставки председателя палаты депутатов парламента Томио Окамуры, осудившего поставки оружия Украине. Об этом в эфире чешского телевидения заявил глава партии ТОР 09 Матей Ондржей Гавел.

Он пояснил, что 13 января оппозиция намерена инициировать на заседании палаты депутатов, еще до обсуждения вотума о доверии новому правительству, вопрос о снятии с поста спикера палаты Томио Окамуры из-за допущенных им в новогоднем обращении «скандальных высказываний».

2 января сообщалось, что Окамура в новогоднем обращении к гражданам Чехии выступил против финансирования страной Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что нельзя за деньги чешских пенсионеров, инвалидов и семей с детьми «покупать оружие» и направлять его на поддержку «совершенно бессмысленного конфликта». По его словам, «абсурдно» помогать другим странам и давать им деньги «сверх нормы», когда Чехия «явно не может позаботиться даже о собственных людях».

19 декабря лидеры ЕС решили выдать Украине кредит на €90 млрд за счет бюджета Евросоюза, а не за счет замороженных российских активов. При этом Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в предоставлении займа.

Ранее президент Чехии обеспокоился заявлением спикера парламента о помощи Украине.