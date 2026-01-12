Размер шрифта
Чешская оппозиция потребует отставки спикера палаты депутатов

Оппозиция Чехии выступит за отставку спикера, осудившего передачу оружия Киеву
Оппозиционные партии Чехии будут требовать отставки председателя палаты депутатов парламента Томио Окамуры, осудившего поставки оружия Украине. Об этом в эфире чешского телевидения заявил глава партии ТОР 09 Матей Ондржей Гавел.

Он пояснил, что 13 января оппозиция намерена инициировать на заседании палаты депутатов, еще до обсуждения вотума о доверии новому правительству, вопрос о снятии с поста спикера палаты Томио Окамуры из-за допущенных им в новогоднем обращении «скандальных высказываний».

2 января сообщалось, что Окамура в новогоднем обращении к гражданам Чехии выступил против финансирования страной Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что нельзя за деньги чешских пенсионеров, инвалидов и семей с детьми «покупать оружие» и направлять его на поддержку «совершенно бессмысленного конфликта». По его словам, «абсурдно» помогать другим странам и давать им деньги «сверх нормы», когда Чехия «явно не может позаботиться даже о собственных людях».

19 декабря лидеры ЕС решили выдать Украине кредит на €90 млрд за счет бюджета Евросоюза, а не за счет замороженных российских активов. При этом Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в предоставлении займа.

Ранее президент Чехии обеспокоился заявлением спикера парламента о помощи Украине. 

