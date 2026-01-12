Трамп пригрозил Ирану невиданными ударами

США нанесут невиданные ранее удары по Ирану, если исламская республика совершит атаку на американские военные и коммерческие объекты. Об этом журналистам заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, трансляцию его выступления вел YouTube-канал Белого дома.

«Если они это сделают, мы нанесем им удары такой силы, какой они еще никогда не испытывали, и они даже не поверят в это», — сказал он в ответ на вопрос о возможной атаке Тегерана на американские военные и коммерческие объекты.

По словам главы государства, у него имеются «очень мощные варианты действий».

11 января телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным журналистов, в последние дни главу Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства. В основе некоторых из них лежало использование силовых структур Тегерана для подавления протестов.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее в Иране предупредили Трампа о последствиях в случае «любой атаки».