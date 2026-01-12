Трамп пообещал, что США получат Гренландию «так или иначе»

Соединенные Штаты Америки получат Гренландию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Так или иначе, мы возьмем Гренландию», — сказал американский лидер.

После американской операции в Венесуэле Трамп вновь заявил, что для национальной безопасности США необходима Гренландия, которая «окружена российскими и китайскими кораблями». Власти Гренландии и Дании расценили слова президента США как прямую угрозу суверенитету и потребовали от Вашингтона прекратить подобную риторику, подчеркнув, что вопрос аннексии острова не может даже обсуждаться.

8 января американский государственный секретарь Марко Рубио анонсировал свою встречу с представителями Дании для обсуждения различных вопросов, включая возможную покупку Гренландии. Ожидается, что переговоры состоятся на этой неделе.

Ранее глава минобороны Бельгии призвал провести военную операцию НАТО в Гренландии.