12 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 12 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

12 января профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры России. В мире в этот день дарят друг другу лакомства из марципана и ведут наблюдения за полярным сиянием. Церковь чтит память митрополита Московского и всея Руси Макария, который венчал Ивана Грозного на царство. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 12 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 12 января

День работника прокуратуры России

История ведомства в нашей стране насчитывает несколько веков. 12 января 1722 года Петр I официально учредил прокуратуру и ввел должность генерал-прокурора, который занимался пресечением беззакония и взяточничества, а также следил за порядком в других ведомствах. Именно эта дата с 1995 года стала профессиональным праздником работников прокуратуры.

В Российской империи генерал-прокурор был главой Сената и высшим чиновником, а после 1802 года также считался министром юстиции. В 1917 году должность была упразднена. А спустя пять лет в Советской России создали Государственную Прокуратуру.

После распада СССР прокуратура трансформировалась в самостоятельный государственный орган, который осуществляет надзор за соблюдением и исполнением законодательства, обеспечением прав и свобод человека.

Международный день марципана

Праздник родился в США в честь десерта из измельченного миндаля и сахарной пудры. По одной из версий, впервые эта сладость была приготовлена в Персии в VI-VII веках, а в XI веке завезена в Европу. Среди всего разнообразия марципана особо ценится десерт, произведенный в германском Любеке и эстонском Таллине

В Европе марципан считается главным рождественским лакомством: из него лепят праздничные фигурки, им украшают выпечку. Считается, что марципан положительно влияет на нервную систему и улучшает деятельность мозга. Поэтому сегодня можно смело побаловать себя марципановыми конфетами.

AtlasStudio/Shutterstock/FOTODOM

Международный день посадки внутреннего дерева

Этот праздник также называют Днем пробуждения, ведь он напоминает о том, как важно заниматься самопознанием и духовным развитием. Корни праздника уходят во времена древнего Востока и учения о внутреннем преображении.

Традиция отмечать День посадки внутреннего дерева родилась в современности. Сегодня принято заниматься практиками и медитациями, писать письма себе в будущее и составлять списки дел на новый год.

Международный день северного сияния

Северное сияние — уникальное природное явление, возникающее при столкновении частиц солнечного ветра с молекулами кислорода и азота вблизи полюсов. В этот момент слои атмосферы начинают светиться красным, зеленым, синим и фиолетовым цветами. Вид настолько завораживающий, что в честь него придумали неформальный праздник. Тысячи туристов отправляются в места, где можно наблюдать северное сияние. В нашей стране это Мурманская область, Карелия , Красноярский край и другие северные регионы. Но и в других субъектах РФ иногда можно полюбоваться полярным свечением.

volkova natalia/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечаются 12 января в других странах

Хатыра Гюни — Туркменистан. Это национальный день поминовения, когда страна вспоминает защитников Геоктепинской крепости и граждан, которые погибли за свободу и независимость территорий 12 января 1881 года. В день скорби в стране приспускают флаги и отменяют развлекательные программы. Жители собираются в мечетях и молятся за павших, а также делятся поминальными угощениями.

Йеннаер — Алжир. Для берберов Алжира 12 января наступает Новый год. Так как это крупнейшая часть населения страны, в 2017 году праздник стал государственным. В Йеннаер принято накрывать большой праздничный стол, одно из обязательных блюд — кускус с курицей. Первый месяц года считается счастливым, поэтому пары стараются пожениться сразу после праздника.

День совершеннолетия — Япония. Во второй понедельник января в стране поздравляют граждан, которым исполняется 20 лет со 2 апреля прошлого и до 1 апреля текущего года. Хотя в 2022 году власти Японии установили планку совершеннолетия на отметке 18, традиция осталась. Празднующие посещают храмы для молитвы и загадывают желания. Политики и звезды произносят напутственные речи и дарят подарки юношам и девушкам. Завершают праздничный день в ресторанах, барах и клубах.

Религиозные праздники 12 января

День памяти святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси

Святителя Макария чтут как выдающегося государственного и церковного деятеля. Он родился в 1482 году в Москве и рано избрал монашескую стезю, приняв постриг. Позже стал игуменом монастыря, затем рукоположен в сан архиепископа Новгородского и Псковского.

В 1542 году князья Шуйские возвели святителя на престол митрополита Московского и всея Руси. Но вскоре Макарий выступил против бояр и добился их отстранения от власти. Он вошел в Избранную раду Ивана Грозного и венчал его на царство.

Митрополит Макарий способствовал канонизации многих русских святых и руководил составлением их житий. В 1551 году при Макарии состоялся Стоглавый собор Русской православной церкви, где святитель помешал принять закон о секуляризации (изъятии государством) монастырских земель. Скончался Макарий в 1564 году, а в 1988 году его канонизировали в лике святителей.

Митрополит Макарий Wikimedia Commons

12 января Русская православная церковь также чтит память: • мученицы Анисии Солунской;

• священномученика Зотика Сиропитателя, пресвитера;

• апостола от 70-ти Тимона, епископа Бострийского;

• мученика Филетера Никомидийского;

• преподобной Феодоры Кесарийской;

• преподобной Феодоры Константинопольской;

• мученицы Марии Даниловой. Католическая церковь в этот день вспоминает: • Элреда Ривоского, монаха и богослова;

• Татьяну Римскую, раннехристианскую мученицу;

• святого Бенедикта.

Народные праздники и приметы 12 января

Анисьин день

Православные верующие 12 января чтили память святой Анисии Солунской, поэтому в народе праздник называли Анисьиным днем. В это время зимние холода были в разгаре, но крестьяне не просили святую о тепле, опасаясь ухудшения погоды. В ходу были поговорки: «» и «». К святой обращались по другому поводу: ей молились о защите от болезней желудка. На Руси Анисью называли Желудочницей.

В этот день мужчины по традиции резали свиней и гусей. А хозяйки гадали по требухе, какой будет погода в оставшуюся зиму: ровная селезенка сулила морозы, а пустой желудок — позднюю весну. Крестьяне организовывали застолья и приглашали родных и соседей. Молодежь выходила на улицу, чтобы прогуляться в разгар Святок и гадала на будущее, на любовь.

Приметы

Встретить на улице незнакомца в Анисьин день или найти чужой платок — к несчастьям.

В Анисьин день запрещено принимать подарки от посторонних людей.

Если болеет кто-то из близких, для выздоровления вечером нужно выйти на перекресток и прокричать имя больного.

Снегопад и южный ветер обещают ненастное лето, яркое солнце — оттепель.

Какие исторические события произошли 12 января

1738 год — в Петербурге танцмейстер Жан-Батист Ланде принят на службу ко двору императрицы Анны Иоанновны для обучения театральному танцу.

1816 год — правительство Франции издало указ о вечном изгнании семьи Бонапарта из страны.

1820 год — в Англии основано Королевское астрономическое общество, которое стало одним из ведущих научных центров в области астрономии.

1899 год — в России открылась первая междугородняя телефонная линия Санкт-Петербург — Москва.

1943 год — началась операция «Искра», в результате которой советским войскам удалось прорвать блокаду Ленинграда.

Бойцы Волховского фронта в наступлении во время прорыва блокады Ленинграда, январь 1943 года Wikimedia Commons

1945 год — Советский Союз начал полномасштабное наступление против нацистской Германии в Восточной Европе.

1950 год — в СССР введена смертная казнь за измену, шпионаж и саботаж.

1967 год — смертельно больной профессор из США Джеймс Бедфорд стал первым в истории человеком, который был крионирован (заморожен ради возможного оживления в будущем) .

1991 год — обе палаты конгресса США разрешили президенту Джорджу Бушу использовать вооруженные силы для прекращения агрессии Ирака против Кувейта.

1991 год — состоялось обретение мощей преподобного Серафима Саровского.

1998 год — подписан международный протокол о запрете клонирования человека.

2010 год — на острове Гаити произошло землетрясение, ставшее одним из крупнейших в истории по количеству жертв. Погибло около 220 тыс. человек.

Дни рождения и юбилеи 12 января

В 1628 году родился Шарль Перро — французский поэт и писатель-сказочник, автор произведений «Кот в сапогах», «Золушка», «Синяя борода».

В 1772 году родился Михаил Сперанский — российский государственный деятель, реформатор и законотворец.

В 1876 году родился Джек Лондон — американский писатель, автор произведений «Белый Клык», «Зов предков».

В 1895 году родился Виктор Виноградов — советский лингвист-русист, литературовед, академик АН СССР.

В 1903 году родился Игорь Курчатов — советский физик, «отец» советской атомной бомбы, трижды Герой Социалистического Труда, академик АН СССР.

В 1907 году родился Сергей Королев — советский конструктор, основоположник практической космонавтики.

Сергей Павлович Королев, 1950 год РИА Новости

В 1941 году родился Владимир Мулявин — белорусский музыкант, автор песен, основатель ВИА «Песняры», народный артист СССР.

Кто отмечает день рождения

90 лет исполняется Раймонду Паулсу — советскому и латвийскому композитору, пианисту, народному артисту СССР.

77 лет исполняется Харуки Мураками — японскому писателю.

Eugene Hoshiko/AP

72 года исполняется Говарду Стерну — американскому теле- и радиоведущему.

70 лет исполняется Николаю Носкову — музыканту, певцу и композитору.

69 лет исполняется Джону Лассетеру — аниматору и режиссеру, одному из основателей студии Pixar.

64 года исполняется Сергею Минаеву — певцу и телеведущему.

59 лет исполняется Ренате Литвиновой — актрисе театра и кино, телеведущей.

Рената Литвинова, 2022 год renatalitvinovaofficiall/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

55 лет исполняется Алене Хмельницкой — российской актрисе театра и кино.

52 года исполняется Константину Ивлеву — шеф-повару, ресторатору и телеведущему.