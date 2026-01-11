«При таких морозах непонятно, как быть дальше». Украинцы вышли на протесты из-за отключений света

На Украине назвали ситуацию в энергосистеме самой сложной за зиму

Украинский холдинг ДТЭК назвал ситуацию в энергетике страны самой сложной за зиму. Президент Украины Владимир Зеленский согласился с этим и заявил, что ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме. Мэр столицы Виталий Кличко на фоне проблем в коммунальной сфере признался, что Украина «не располагает необходимыми ресурсами для эффективного отражения атак, даже в Киеве». Тем временем жители Киевской области начали выходить на протесты и перекрывать дороги.

Нынешняя энергетическая ситуация на Украине стала самой сложной за эту зиму, сообщил энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.

« Сейчас самая сложная ситуация со светом за эту зиму », — отметили в компании, комментируя блэкауты в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Тяжелая ситуация в энергетике связана с тем, что атаки Вооруженных сил России совпали с наступлением сильных морозов, добавили в ДТЭК.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале признал, что после ударов по критической инфраструктуре во многих регионах страны «ситуация по-прежнему сложная». По его словам, энергетики и ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу электроэнергии, тепло- и водоснабжения.

По информации министерства энергетики Украины, почти во всех регионах действуют графики почасовых отключений . В Киеве, а также в Киевской, Одесской и частично в Житомирской областях применяются аварийные графики. Их продолжительность может зависеть от снижения температуры воздуха, предупредили в министерстве.

В ночь на 9 января в Киеве произошли взрывы, после которых в городе возникли масштабные проблемы с тепло- и электроснабжением. На этом фоне мэр столицы Виталий Кличко призвал местных жителей по возможности выехать за пределы города. По его словам, без теплоснабжения оставались шесть тысяч многоквартирных домов. На следующий день Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность к решению проблем в сфере энергетики.

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что российские войска наносят удары исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре .

«Непонятно, как быть дальше»

По состоянию на 11 января в Киеве без теплоснабжения остаются более тысячи домов, сообщил Кличко в своем Telegram-канале. В остальных домах подача теплоносителя была восстановлена, подчеркнул он.

«Водоснабжение, с перебоями которого столкнулись некоторые районы, было возобновлено для всех жителей», — отметил Кличко.

По его словам, ситуация с энергоснабжением в столице «остается очень сложной» и будет оставаться таковой , поскольку сильные морозы в ближайшие дни «не отступят». Коммунальщики и все городские службы делают все возможное, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами, заверил мэр столицы.

В беседе с газетой Bild Кличко сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) Украины «не располагает необходимыми ресурсами для эффективного отражения атак, даже в Киеве». По его словам, стране «срочно нужны» дополнительные средства ПВО.

Тем временем жители Киева, которые остались без отопления, сообщили, что температура в их квартирах опускается уже до 10-12°C, а во многих случаях и гораздо ниже, пишет «Страна.ua».

«Как только дают свет, сразу включаем все электроприборы, чтоб хоть как-то согреть квартиру. Проблема в том, что свет дают ненадолго. И квартиру нагревать не успеваем. При таких морозах просто непонятно, как быть дальше», — поделилась жительница украинской столицы.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заверила, что ситуация с энерго- и теплоснабжением в Киеве улучшится не ранее 15 января . При этом изначально она обещала, что подачу тепла в столице возобновят к вечеру 10 января.

«В Киеве, учитывая масштаб повреждений, в рекордные сроки восстановлена подача теплоносителя и электроэнергии. В то же время по объективным причинам сейчас действуют плановые и экстренные графики отключений. Для существенного улучшения ситуации в городе нужно время. Ориентируемся на четверг», — написала политик в своем Telegram-канале.

Свириденко подчеркнула, что Украина наращивает импорт электроэнергии, не раскрыв объемы.

Протесты под Киевом

На фоне отсутствия энергоснабжения жители Украины начали выходить на акции протеста. В частности, протестующие перекрыли дорогу в населенном пункте Гореничи Киевской области, пишет «Страна.ua».

«В Гореничах под Киевом люди вышли на протест: в их домах света нет уже четвертые сутки», — говорится в публикации.

На опубликованной изданием видеозаписи видно, как люди выходят на проезжую часть и не дают проехать автомобилям. Некоторые демонстранты держат в руках самодельные плакаты с требованием вернуть свет.

Накануне аналогичный случай произошел в селе Софиевская Борщаговка на окраине Киева. По информации УНИАН, местные жители перекрыли дорогу из-за отключения электричества, поскольку свет в населенном пункте отсутствовал около 40 часов.

После этого глава государственной администрации Киевской области Николай Калашник призвал местных жителей не блокировать дороги в знак протеста.

« Перекрытие дорог и блокирование движения никак не ускорят включение света . <…> Я живу на Левом берегу, где происходят экстренные отключения, в квартире тоже сейчас нет света, холодно, поэтому хорошо понимаю ваше состояние и ваши переживания», — отметил он в своем Telegram-канале.

Без электроснабжения в Киевской области остаются около 25 тысяч абонентов, добавил Калашник. По информации ДТЭК, для восстановления подачи электричества задействованы 187 аварийных бригад.