Новости. Общество

Мошенники за праздники совершили более 30 млн звонков россиянам

«Защитник МТС»: мошенники более 30 млн раз звонили россиянам за праздники
Мошенники в период новогодних праздников совершили более 30 млн звонков россиянам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Защитник МТС».

«С 31 декабря по 11 января мошенники совершили более 30 млн звонков, каждый из которых был заблокирован сервисом. Самая массированная атака пришлась на жителя Томска — мужчине поступило 2 534 звонка, преимущественно в первой половине дня», — сказали аналитики.

В сервисе отметили, что разговоры с мошенниками в среднем длились 11 секунд. При этом пик активности злоумышленников пришелся на середину праздников — 5 и 6 января. В этот период было совершено более трети всех звонков.

В декабре мошенники в преддверии Нового года более 8000 раз пытались дозвониться до жительницы Махачкалы. Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук уточнил, что целью злоумышленников стала 33-летняя жительница. Она начала получать звонки от мошенников во второй половине декабря, в среднем за день поступало по 368 звонков.

Ранее Путин дал совет россиянам на случай звонка мошенников.

