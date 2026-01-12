Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Германии назвали катастрофической ситуацию в энергетике в Киеве

Welt: В Киеве сложилась катастрофическая ситуация в энергетике
Yan Dobronosov/Reuters

В Киеве сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики. Об этом заявил журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Людям в квартирах холодно, отопления почти нет, все нестабильно. Потом снова отключается вода и электричество»», — сказал корреспондент.

В ночь на 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Как написал Telegram-канал «Военная хроника», украинская столица подверглась массированному налету беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе почти шесть тысяч многоквартирных домов остались без тепла. Градоначальник призвал по возможности временно выехать за город туда, где есть альтернативные источники питания.

11 января премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о переносе срока нормализации работы коммунальных служб в Киеве на четверг, заявив, что для улучшения ситуации «нужно время». Она обещала, что теплоснабжение в Киеве восстановят к вечеру субботы, 10 января. Кроме того, должен был быть произведен переход на плановые графики отключения электроэнергии.

Ранее Кличко заявил об отсутствии ресурсов для отражения атак на Киев и всю Украину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27596989_rnd_2",
    "video_id": "record::021b838d-d148-44b9-ad11-f16b966e43e9"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+