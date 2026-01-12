В Германии назвали катастрофической ситуацию в энергетике в Киеве

В Киеве сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики. Об этом заявил журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Людям в квартирах холодно, отопления почти нет, все нестабильно. Потом снова отключается вода и электричество»», — сказал корреспондент.

В ночь на 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Как написал Telegram-канал «Военная хроника», украинская столица подверглась массированному налету беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе почти шесть тысяч многоквартирных домов остались без тепла. Градоначальник призвал по возможности временно выехать за город туда, где есть альтернативные источники питания.

11 января премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о переносе срока нормализации работы коммунальных служб в Киеве на четверг, заявив, что для улучшения ситуации «нужно время». Она обещала, что теплоснабжение в Киеве восстановят к вечеру субботы, 10 января. Кроме того, должен был быть произведен переход на плановые графики отключения электроэнергии.

Ранее Кличко заявил об отсутствии ресурсов для отражения атак на Киев и всю Украину.