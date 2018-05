Иванка Трамп прибыла в Израиль на открытие посольства США в Иерусалиме

Дочь и советник президента США Иванка Трамп прилетела в Израиль для того, чтобы поучаствовать в открытии американского посольства на территории Иерусалима. Об этом она написала на своей страницы в твиттере.

«Благодарю премьер-министра Нетаньяху и г-жу Нетаньяху за теплый прием в Израиле. Для меня большая честь присоединиться к вам и делегации США и выразить поддержку американскому посольству в Иерусалиме», — написала Трамп.

Она также обратила внимание на дружественные отношения между США и Израилем.

Ранее в Белом доме США заявили, что президент страны Дональд Трамп не приедет на открытие посольства США в Иерусалиме.

Thank you Prime Minister @netanyahu & Mrs. Netanyahu for the warm welcome to Israel. I am honored to join you & the US Delegation in commemorating the dedication of our new @usembassyjlm & celebrating the friendship between our two countries. #USEmbassyJerusalem pic.twitter.com/DY4z9sXnnS