Умер последний корги Елизаветы II

Последний корги королевы Великобритании Елизаветы II был усыплен, сообщает The Guardian.

15-летний пес по кличке Уиллоу страдал от рака. Он принадлежал к 14-му поколению корги, ведущих свой род от собаки по кличке Сьюзан, которую Елизавете подарили в 1944 году на 18-летие. За всю жизнь у королевы было более 30 собак этой породы, в 2015 году сообщалось, что Елизавета приняла решение больше не разводить корги, чтобы они не остались одни в случае ее смерти.

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Тем не менее, у королевы остаются еще две собаки — Вулкан и Кэнди. Они относятся к породе дорги, полученной при скрещивании королевских корги с таксами.

В Букингемском дворце не стали комментировать произошедшее, заявив, что это личное дело королевской семьи.