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Пресс-релиз

Рост ВВП, сокращение сроков строительства, 40 млрд рублей экспорта через стримы – амбициозные цели лидеров форума

2 июля на форуме «Сильные идеи для нового времени» авторы проектов защитили восемь амбициозных решений по направлению Национальная предпринимательская инициатива. Лидеры проектов рассказали, как их инициативы могут изменить Россию и что для этого необходимо.

Форум «Сильные идеи для нового времени» ежегодно выступает платформой для выявления и поддержки самых перспективных идей, проектов и инициатив, способствующих достижению стратегических целей развития России. Лучшим проектам оказывают разностороннюю поддержку: от поиска деловых контактов и инвесторов до информационного продвижения.

Модератором сессии по треку Национальная предпринимательская инициатива выступила директор Дивизиона развития предпринимательских инициатив АСИ Екатерина Кодзасова.

Наталья Агре представила инициативу «Большой Серпухов: развитие кооперации науки и бизнеса». Проект предполагает создание в наукограде международной экосистемы для привлечения российских и иностранных талантов для реализации прорывных проектов (биомедицина, квант, новые материалы, космос). В экосистему войдут технокластеры, коворкинги, офисы для стартапов и МТК.

Мурат Дударев предлагает создать в России международные промышленные кластеры — систему кооперации предприятий из разных стран, где компоненты одного продукта могут производиться в разных государствах. Такой подход позволит наладить долгосрочные производственные связи между компаниями.

«Развитие международных промышленных кластеров логично начать со стран ШОС, БРИКС и ЕАЭС, а затем расширить на другие государства», — отметил Мурат Дударев, эксперт Комитета по малому и среднему предпринимательству Госдумы России.

Ксения Макарчук представила проект «Создание Корпорации развития яхтенной индустрии России». Главная цель – превратить яхтенную отрасль в драйвер экономики, доведя ее долю в ВВП до 3%, построив сеть из 30 современных марин мирового уровня и наладив серийное производство крупных круизных яхт, это будет способствовать и экономическому росту регионов прибрежных районов.

«Сегодня для прорывного роста отрасли важны системные меры поддержки. Нам нужна глубокая интеграция яхтенной инфраструктуры в государственные программы развития – от транспортных до туристических. Требуются специальные преференции для инвесторов: льготное кредитование, налоговые каникулы, применение механизмов ТОР и СПВ на всех перспективных акваториях. Особый акцент – на проектах ГЧП для строительства марин и сервисных хабов. Не менее важна оптимизация регуляторного поля: создание «одного окна» для согласований, упрощение правил захода и стоянки яхт, четкие стандарты для всей отрасли. Нужен единый координирующий орган, который синхронизирует работу всех ведомств», - рассказала Ксения Макарчук, директор Yacht Family Group.

Денис Кузнецов рассказал о проекте BIMAR SYSTEM - это инновационная кросс-отраслевая цифровая платформа управления строительством нового поколения. Она охватывает все этапы строительства: от проектирования до эксплуатации. Используются технологии AR-маркировки, искусственного интеллекта и цифровых двойников. Программа включена в реестр отечественного ПО.

«Наша платформа BIMAR SYSTEM обеспечивает колоссальный рост производительности труда в строительстве - в 42 раза, сокращает сроки на 30% и снижает ошибки на 90%. Мы предлагаем сделать ее обязательным инструментом контроля для госстроек. Это будет тотальный контроль и полная прозрачность», - заявил Денис Кузнецов, основатель проекта.

Ян Кожан представил проект «Продюсер города» - это платформа развития нестоличных городов с помощью практик креативного продюсирования, самоуправления и активного вовлечения жителей в процессы преобразования своих территорий. Решение предлагает создание креативных продюсерских команд в городах – это принципиально новый подход к развитию, сочетающий в себе стратегическое планирование, создание драйверов экономического роста, современные маркетинговые технологии территориального продвижения, привлечение инвестиций и всестороннюю поддержку локальных инициатив. В основе методологии лежит пять ключевых направлений работы: глубокое стратегическое планирование с выстраиванием эффективных коммуникаций между всеми участниками процесса; выявление и продюсирование прорывных проектов, способных стать точками роста для всей городской экономики; комплексное продвижение территорий через современные PR-технологии и брендинг; создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и компетентных специалистов; а также развитие местных сообществ через образовательные программы и социальные лифты.

«Концепция «Продюсер города» - это не просто человек или организация, это целая экосистема, горизонтальная корпорация, работающая на стыке социальной ответственности и предпринимательской инициативы. Мы создали особый Кодекс взаимодействия, который позволяет гармонично сочетать экономическую эффективность с социальной пользой. Наша амбициозная цель — не просто реализовать несколько успешных проектов, а изменить саму парадигму управления территориями, передав наши методики муниципальным органам власти, обучив девелоперский бизнес этим инструментам и, что особенно важно, сделав местных жителей полноправными соавторами преобразований своих городов», — подчеркнул Ян Кожан. Напомним, в 2020 году Ян стал победителем форума «Сильные идеи для нового времени», свой проект по креативным кластерам на заводах он представил лично Президенту.

Сергей Вищипанов представил решение - «Квалифицированный заказчик на ИИ: картирование сценариев отраслевых внедрений». Проект направлен на преодоление ключевой проблемы современного этапа ИИ-трансформации - разрыва между технологическими возможностями искусственного интеллекта и их практическим внедрением в реальный сектор экономики. Инициатива предполагает создание сети отраслевых исследовательских групп на базе университетов, которые займутся выявлением и детальной проработкой конкретных сценариев применения ИИ-технологий в различных секторах экономики. По словам автора, это позволит создать устойчивый рынок отраслевых разработок и приведет к появлению целостной экосистемы внедрения ИИ.

Екатерина Корнюшина рассказала о aIDeepFake — первой в России мультимодальной нейросетевой системе для обнаружения дипфейков в видео и аудио. Решение сочетает компьютерное зрение (анализ мимики, текстур лица) с обработкой аудио (выявление синтезированного голоса), работая в реальном времени — это важно для банковских сервисов и онлайн-идентификации. Особенность aIDeepFake - уникальный мультимодальный подход, сочетающий передовые технологии ИИ, машинного обучения и кибербезопасности. В отличие от традиционных решений, которые анализируют только изображения или только звук, система одновременно обрабатывает несколько информационных потоков, что значительно повышает точность детекции.

«Наша система самообучается, адаптируясь к новым методам подделки, и достигает точности 92-100% без ручных настроек», - пояснила Екатерина Корнюшина.

Александр Гапоник представил проект российско-китайского стримингового хаба. Суть идеи — создание постоянной системы продвижения российских товаров в Китай через ливстрим-коммерцию, то есть онлайн-трансляции. Для съемок планируют использовать логистические хабы и студии, а в качестве переводчика — ИИ. Александр уверен, что таким образом можно увеличить несырьевой экспорт России, преодолеть барьеры узнаваемости и языковые сложности. Уникальность решения — в комплексном подходе, объединяющем VR-пространства, AI-переводчики и блокчейн-нотаризацию для безопасного сотрудничества.

«Проект позволит вывести на китайский рынок более 100 российских брендов, достичь 500 млн $ или 40 млрд рублей ежегодных продаж через стримы к 2027 году и увеличить долю готовой продукции в экспорте в Поднебесную с 15% до 25%», — заявил Александр Гапоник, заместитель начальника центра по маркетингу и планированию ОАО «РЖД».

На сессии лидеры проектов сразу получили обратную связь от ведущих экспертов, включая представителей крупных корпораций, инвестиционных фондов, государственных структур и образовательных организаций, в их числе «Альфа-Капитал» , АО «Корпорация «МСП», «Деловая Россия», венчурного фонд «Восход» ВЭБ.РФ, платформа Забизнес.РФ, группа ПСБ.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится в пятый раз. В этом году он проходит в Национальном центре «Россия». За несколько лет на крауд-платформе форума идея.росконгресс.рф зарегистрировались около 600 тысяч человек, участники подали свыше 120 тысяч идей. Организаторы – АСИ и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ. Председатель организационного комитета форума – заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин. Форум проводится ежегодно в соответствии с Указом Президента № 899 от 8 декабря 2022 г. в целях поддержки и реализации инициатив граждан по развитию страны.
Форум – это площадка, которая позволяет аккумулировать идеи и предложения граждан со всей страны и формировать перспективные проекты для развития России. Цель – выбрать и реализовать сильные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей.

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