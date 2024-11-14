Конкурс «МИКС Россия – 2024» определил лучшие digital-проекты года

Конкурс «МИКС Россия» подвел итоги, определив самые инновационные и результативные проекты года в сфере digital-коммуникаций. Церемония награждения прошла 13 ноября в рамках вечерней программы НРФ'8.
Технологии, креатив и инновации — именно они стали главными героями «МИКС Россия», который завершился подведением итогов и награждением победителей. Жюри, состоящее из более чем 50 признанных лидеров индустрии, отметило лучшие digital-проекты из 331 поданной заявки, которые ярче других проявили себя на рынке, предложив оригинальные идеи, неожиданные форматы и выдающиеся результаты.
Статистика конкурса:
- 15 золотых;
- 39 серебряных;
- 41 бронзовая награда.
Гран-при в этом году получила работа новаторской маркетинг-группы Dinamica x D Innovate Group – Divan BOSS – «Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов».
«Самое главное, что дает участие в конкурсе, — это возможность взглянуть на свой проект со стороны. Изнутри многое кажется очевидными или не стоящим упоминания, но по итогам оценки мы понимаем, каких данных не хватило судьям, какие вопросы у них возникали. Часто, исходя из обратной связи, мы перерабатываем кейс: дополняем его информацией и расставляем акценты по-новому. В конечном счете это помогает убедительно представлять наши продукты и кейсы самым важным судьям — клиентам», — отметила Людмила Черных, CMO D Innovate Group.
Все проекты демонстрируют новые подходы к взаимодействию с аудиторией и продвижению брендов, активно применяя искусственный интеллект, инновационные медиаканалы и инструменты геймификации.
«Подводя итоги девятого конкурса цифровых коммуникаций «МИКС Россия», хочу обратить внимание на продолжающийся рост интереса участников рынка к возможностям оценить свое мастерство. На конкурс была заявлена 331 работа — это на 70 больше, чем в прошлом году. Возросло число экспертов, принявших участие в работе жюри. Увеличилось число конкурсных категорий. Конкурс стал зрелым инструментом для развития рынка», — сказал Борис Омельницкий, президент АРИР и жюри конкурса «МИКС Россия»
Победители
MARKETING COMMUNICATIONS
Категория SOCIAL MEDIA
Social Media Campaign
Золото
● Wink – Wink – Слово пацана. Кровь на асфальте
Серебро
● Михайлов и Партнеры – Яндекс – Как Алиса укрепляет lovemark с помощью вирусных коммуникаций
● Восход – EGIDA – Elax Relax
Social Media Strategy
Золото
● Виноу – ООО Скартел, Yota – Нативно и эффективно выстроили эмоциональную связь с зумерами. С Yota — можно!
● Wink – Wink – Слово пацана. Кровь на асфальте
Messenger Advertising
Бронза
● OMD AMS – Магнит (АО «Тандер») – Как Магнит повысил продажи на 20 п.п. за 36 часов
● Nectarin – Global Functional Drinks – «Торнадо TG-канал»
Social Media Activations
Золото
● VK – Yota – Можнопарк
Серебро
● Михайлов и Партнеры – Яндекс – Как Алиса укрепляет lovemark с помощью вирусных коммуникаций
● Easy Digital Agency – «Другое Дело» – Спецпроект «Другого Дела» с Русским музеем: как мы отправили 300 тыс. пользователей в культурно-образовательное приключение
● Восход – EGIDA – Elax Relax
● Re:evolution – «Другое Дело» – Нейропортал и Нейромерч Другого Дела
Бронза
● СБЕР – СБЕР – Шагомарафон от Сбера
● СберМаркетинг – СберБизнес – Как СберБизнес поздравил фрилансеров
● Nectarin – METRO – Нейробар
Social Media for Non-profit
Золото
● VK и «Бюро Объединенные партнеры» – АНО «Чистая Арктика» – Билет в Арктику
Категория DIGITAL MEDIA CAMPAIGNS
Media Strategy
Серебро
● «Газпром нефть» – «Газпром нефть» – HR-бренды городов присутствия «Газпром нефти»
Awareness Campaign
Золото
● Wink – Wink – Слово пацана. Кровь на асфальте
Серебро
● Soda x D Innovate Group – Parents – Пивной каток
Бронза
● Яндекс – Яндекс Директ – Как сделать промо на крупнейших матчах и потратить 1,1 копейку за просмотр: кейс Яндекс Директа
Digital Media Campaign
Серебро
● VOVA family part of JAMI LUP – SELA – Мир SELA в Roblox + AR для коллекции детских футболок
● СберМаркетинг – Сбер – Звуки России
● Восход – EGIDA – Elax Relax
Бронза
● OMD AMS – Магнит (АО «Тандер») – Как Магнит повысил продажи на 20 п.п. за 36 часов
● RODNYA Creative PR Studio – Яндекс GO – Видеть человека
New Media
Золото
● Blacklight – Сервис Тинькофф Топливо – «Очень странные места»: сторис-сериал внутри банковского приложения Тинькофф
Серебро
● i.com – «Дом.ру» – Как активировать аудиторию абонентов через Brandformance-кампанию в Telegram
Бронза
● Деливери – HAVAL – Шопинг по-крупному
Brandformance Campaign
Серебро
● Okkam Creative, Mera (by Okkam) – МТС – «Big-data как катализатор роста эффективности кампаний с блогерами»
● i.com – «Дом.ру» – Как активировать аудиторию абонентов через Brandformance-кампанию в Telegram
● «Газпром нефть» – «Газпром нефть» – HR-бренды городов присутствия «Газпром нефти»
● Яндекс Реклама / Одиннадцать – Яндекс Директ – Как бабушка и Никита показали, что Яндекс Директ приводит клиентов для бизнеса
Категория CAUSE CAMPAINGNS
Social Responsibility
Золото
● emg/группа компаний Philin Philgood – АО «ФАРМИМЭКС» – Образовательно-информационная эко-система «Помощь редким»
Серебро
● Медиаплатформа о еде Food.ru от Х5 Group – Кухня на ощупь
● RODNYA Creative PR Studio – Яндекс GO – Видеть человека
● Agenda Media Group – Институт развития интернета (АНО «ИРИ») – #невсеравно
Бронза
● Авито – Авито – Авито х ЛизаАлерт: вместе найдем быстрее!
● СберМаркетинг – СберБанк – Кукушка. HR-сериал о подвигах сотрудников СберБанка
● Future Communications – Фонд Хабенского – Благотворительный сборник Afterdark
Non-profit Campaign
Серебро
● CRM Group – НКО DonorSearch (партнер проекта — онлайн-кинотеатр Premier) – Спецпроект к Национальному дню донора в России с участием российских актеров
Бронза
● Future Communications – Фонд Хабенского – Благотворительный сборник Afterdark
TECHNOLOGIES
Категория TECH TOOLS
Best Use of Programmatic Advertising
Бронза
● Мобио – билайн – Как привлечь и реактивировать более 300 тыс пользователей в приложение за месяц при сложных KPI клиента?
● СберМаркетинг – Мегамаркет – Как Мегамаркет ворвался в ТОП маркетплейсов
Best Use of Data
Золото
● Dinamica x D Innovate Group – Divan BOSS – Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов
Серебро
● Okkam Creative, Mera (by Okkam) – МТС – «Big-data как катализатор роста эффективности кампаний с блогерами»
● i.com – «Дом.ру» – Как активировать аудиторию абонентов через Brandformance-кампанию в Telegram
● MediaNation – Интернет-магазин «ВОИН» – Увеличили продажи на 25,7% для интернет-магазина «ВОИН» с помощью предиктивной аналитики и AI
Best Use of O2O
Бронза
● OMD AMS – Магнит (АО «Тандер») – Как Магнит повысил продажи на 20 п.п. за 36 часов
Категория ADTECH & MARTECH
AdTech Campaign
Бронза
● Dinamica x D Innovate Group – Divan BOSS – Кто здесь босс? Divan BOSS!
● СберМаркетинг – Сбер – Кампания по привлечению молодых специалистов на стажировку «Скрытые таланты»
● Яндекс ПромоСтраницы – Яндекс Маркет – Инновации Яндекс Маркета: как ИИ и большие данные помогают привлекать новых покупателей
Ecosystem Creation
Бронза
● Mosaic – МТС – МТС Verse
AdTech Innovation
Серебро
● Dinamica x D Innovate Group – Divan BOSS – Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов
Бронза
● СберМаркетинг – Сбер – HR - Адаптация metaverse
AdTech Test&Learn Campaign
Золото
● Dinamica x D Innovate Group – Divan BOSS – Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов
Категория STARTUPS & VENTURE
Best tech solution & platform
Серебро
● BusinessBox – Mindboard для E-commerce/FMCG/Retail – Mindboard.com.ru - разработали сервис дашбордов и аналитики по CRM-маркетингу для CDP Mindbox
AI Technologies
Серебро
● TEAMMATE – WINLINE – WINLINE AI - WIN BOT
● Skillbox – «Сидоровы»: первый ситком по сценарию нейросети
Бронза
● ТАСС – АО «РЖД» – 50 лет БАМу: стройка века в фотографиях
● Nectarin – METRO – Нейробар
● Восход – Точка – Бизнес звучит
CRAFT
Категория WEB-SITES
UX / UI
Серебро
● Riverstart – Международный аэропорт Внуково – Новый сайт Международного аэропорта Внуково
Бронза
● Only – Главстрой – Новые академики – сайт как дорогой архитектурный журнал
● Mosaic – МТС – МТС Verse
● СБЕР – СБЕР – SberCIB.ru
● Touch Instinct – Михайловский театр – Сайт для Михайловского театра
Landing Page
Серебро
● ONY – МТС – Бренд портал для цифровой экосистемы МТС
Бронза
● Only – Сбер Капитал – 1864 – галерея премиальных резиденций
Категория MOBILE APPS
UX/UI Design
Бронза
● red_mad_robot – World Class – Cоздание фитнес/lifestyle диджитал-экосистемы World Class
Категория VISUAL EFFECTS
Motion Graphics
Золото
● Креативная студия Яндекса 7.47 – Яндекс – Новый Яндекс Браузер
Серебро
● СБЕР – СБЕР – Новая реальность: XR в рекламе Сбера
● Восход – Махеевъ (Эссен Продакшн АГ) – Вы тоже это чувствуете?
● Mosaic – МТС – МТС Verse
Бронза
● Студия Akademia – МТС – Иммерсивная комната МТС
● Трубная Металлургическая Компания – Трубная Металлургическая Компания – Мир ТМК
CREATIVE USE
Категория CREATIVE TOOLS
Best Use of Viral Advertising
Золото
● Soda x D Innovate Group – Parents – Пивной каток
Серебро
● Михайлов и Партнеры – Союзмультфильм – Лудлвилль - мой юбимый муйтик
Бронза
● Михайлов и Партнеры – Яндекс – Как Алиса укрепляет lovemark с помощью вирусных коммуникаций
● UM (АДВ), GG – OPPO – OPPO Find N2 Flip: в топ 10 рейтингов за один флип
Best Use of Digital Video Advertising
Серебро
● Blacklight – Сервис Тинькофф Топливо – «Очень странные места»: сторис-сериал внутри банковского приложения Тинькофф
Бронза
● Яндекс Реклама / Одиннадцать – Яндекс Директ – Как бабушка и Никита показали, что Яндекс Директ приводит клиентов для бизнеса
Best Use of Digital Audio Advertising
Золото
● Креативная студия Яндекса 7.47 – Яндекс – Песни
Best Use of Gaming
Серебро
● TEAMMATE – WINLINE – WINLINE AI - WIN BOT
Best Use of Influencer Marketing
Серебро
● Яндекс Реклама / Одиннадцать – Яндекс Директ – Как бабушка и Никита показали, что Яндекс Директ приводит клиентов для бизнеса
Бронза
● Blacklight – Сервис Тинькофф Топливо – «Очень странные места»: сторис-сериал внутри банковского приложения Тинькофф
● Долями – YouTube-шоу «Дом Долями»
Best Collaboration
Бронза
● Mosaic – МТС – МТС 30 лет - Дело в шапке
Innovative Creative Technologies
Золото
● СберМаркетинг – Сбер – Звуки России
Серебро
● Skillbox – «Сидоровы»: первый ситком по сценарию нейросети
Бронза
● Восход – Точка – Бизнес звучит
Категория CONTENT
Best Use of Native Advertising
Бронза
● Михайлов и Партнеры – Яндекс – Как Алиса укрепляет lovemark с помощью вирусных коммуникаций
Best Use of Branded Content
Золото
● MASS DELUSION – Lamoda – Bakehouse – КРАСИВО
Серебро
● Громкие рыбы – Тинькофф и КХЛ – Сериал Леонид Лассо в приложении Тинькофф
● Blacklight – Сервис Тинькофф Топливо – «Очень странные места»: сторис-сериал внутри банковского приложения Тинькофф
Бронза
● Zebra Hero – S7 – Путешествуйте к себе
Специальные награды конкурса
В этом году в конкурсе утвердили специальную номинацию Team of the Year. Эту награду получает лучшая команда, наиболее успешно применившая digital-решения в рекламе в течение года и активно способствующая развитию рекламных технологий в России.
Командой года по версии «МИКС Россия» стала Dinamica x D Innovate Group.
Победители конкурса «МИКС Россия 2024» задали высокую планку и подчеркнули, что digital-коммуникации — это ключевой элемент успешного бизнеса, который открывает новые возможности для креативного и технологического роста.
Rambler&Co — генеральный информационный партнер конкурса «МИКС Россия 2024».
Работы победителей доступны на официальном сайте.
О конкурсе «МИКС Россия»
Конкурс проводится с 2015 года под эгидой АРИР и направлен на поддержку и развитие лучших практик digital-коммуникаций в России. Ежегодно он отмечает проекты, задающие стандарты отрасли и демонстрирующие прорывные решения, повышая конкурентоспособность российских брендов и агентств на цифровом рынке.