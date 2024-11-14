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Пресс-релиз

Конкурс «МИКС Россия – 2024» определил лучшие digital-проекты года

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Пресс-служба Центра развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК)

Конкурс «МИКС Россия» подвел итоги, определив самые инновационные и результативные проекты года в сфере digital-коммуникаций. Церемония награждения прошла 13 ноября в рамках вечерней программы НРФ'8.

Технологии, креатив и инновации — именно они стали главными героями «МИКС Россия», который завершился подведением итогов и награждением победителей. Жюри, состоящее из более чем 50 признанных лидеров индустрии, отметило лучшие digital-проекты из 331 поданной заявки, которые ярче других проявили себя на рынке, предложив оригинальные идеи, неожиданные форматы и выдающиеся результаты.

Статистика конкурса:

  • 15 золотых;

  • 39 серебряных;

  • 41 бронзовая награда.

Гран-при в этом году получила работа новаторской маркетинг-группы Dinamica x D Innovate Group – Divan BOSS – «Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов».

«Самое главное, что дает участие в конкурсе, — это возможность взглянуть на свой проект со стороны. Изнутри многое кажется очевидными или не стоящим упоминания, но по итогам оценки мы понимаем, каких данных не хватило судьям, какие вопросы у них возникали. Часто, исходя из обратной связи, мы перерабатываем кейс: дополняем его информацией и расставляем акценты по-новому. В конечном счете это помогает убедительно представлять наши продукты и кейсы самым важным судьям — клиентам», — отметила Людмила Черных, CMO D Innovate Group.

Все проекты демонстрируют новые подходы к взаимодействию с аудиторией и продвижению брендов, активно применяя искусственный интеллект, инновационные медиаканалы и инструменты геймификации.

«Подводя итоги девятого конкурса цифровых коммуникаций «МИКС Россия», хочу обратить внимание на продолжающийся рост интереса участников рынка к возможностям оценить свое мастерство. На конкурс была заявлена 331 работа — это на 70 больше, чем в прошлом году. Возросло число экспертов, принявших участие в работе жюри. Увеличилось число конкурсных категорий. Конкурс стал зрелым инструментом для развития рынка», — сказал Борис Омельницкий, президент АРИР и жюри конкурса «МИКС Россия»

Победители

MARKETING COMMUNICATIONS

Категория SOCIAL MEDIA

Social Media Campaign

Золото

● Wink – Wink – Слово пацана. Кровь на асфальте

Серебро

● Михайлов и Партнеры – Яндекс – Как Алиса укрепляет lovemark с помощью вирусных коммуникаций
● Восход – EGIDA – Elax Relax

Social Media Strategy

Золото

● Виноу – ООО Скартел, Yota – Нативно и эффективно выстроили эмоциональную связь с зумерами. С Yota — можно!
● Wink – Wink – Слово пацана. Кровь на асфальте

Messenger Advertising

Бронза

● OMD AMS – Магнит (АО «Тандер») – Как Магнит повысил продажи на 20 п.п. за 36 часов
● Nectarin – Global Functional Drinks – «Торнадо TG-канал»

Social Media Activations

Золото

● VK – Yota – Можнопарк

Серебро

● Михайлов и Партнеры – Яндекс – Как Алиса укрепляет lovemark с помощью вирусных коммуникаций
● Easy Digital Agency – «Другое Дело» – Спецпроект «Другого Дела» с Русским музеем: как мы отправили 300 тыс. пользователей в культурно-образовательное приключение
● Восход – EGIDA – Elax Relax
● Re:evolution – «Другое Дело» – Нейропортал и Нейромерч Другого Дела

Бронза

СБЕР – СБЕР – Шагомарафон от Сбера
● СберМаркетинг – СберБизнес – Как СберБизнес поздравил фрилансеров
● Nectarin – METRO – Нейробар

Social Media for Non-profit

Золото

● VK и «Бюро Объединенные партнеры» – АНО «Чистая Арктика» – Билет в Арктику

Категория DIGITAL MEDIA CAMPAIGNS

Media Strategy

Серебро

● «Газпром нефть» – «Газпром нефть» – HR-бренды городов присутствия «Газпром нефти»

Awareness Campaign

Золото

● Wink – Wink – Слово пацана. Кровь на асфальте

Серебро

● Soda x D Innovate Group – Parents – Пивной каток

Бронза

● Яндекс – Яндекс Директ – Как сделать промо на крупнейших матчах и потратить 1,1 копейку за просмотр: кейс Яндекс Директа

Digital Media Campaign

Серебро

● VOVA family part of JAMI LUP – SELA – Мир SELA в Roblox + AR для коллекции детских футболок
● СберМаркетинг – Сбер – Звуки России
● Восход – EGIDA – Elax Relax

Бронза

● OMD AMS – Магнит (АО «Тандер») – Как Магнит повысил продажи на 20 п.п. за 36 часов
● RODNYA Creative PR Studio – Яндекс GO – Видеть человека

New Media

Золото

● Blacklight – Сервис Тинькофф Топливо – «Очень странные места»: сторис-сериал внутри банковского приложения Тинькофф

Серебро

● i.com – «Дом.ру» – Как активировать аудиторию абонентов через Brandformance-кампанию в Telegram

Бронза

● Деливери – HAVAL – Шопинг по-крупному

Brandformance Campaign

Серебро

● Okkam Creative, Mera (by Okkam) – МТС – «Big-data как катализатор роста эффективности кампаний с блогерами»
● i.com – «Дом.ру» – Как активировать аудиторию абонентов через Brandformance-кампанию в Telegram
● «Газпром нефть» – «Газпром нефть» – HR-бренды городов присутствия «Газпром нефти»
● Яндекс Реклама / Одиннадцать – Яндекс Директ – Как бабушка и Никита показали, что Яндекс Директ приводит клиентов для бизнеса

Категория CAUSE CAMPAINGNS

Social Responsibility

Золото

● emg/группа компаний Philin Philgood – АО «ФАРМИМЭКС» – Образовательно-информационная эко-система «Помощь редким»

Серебро

● Медиаплатформа о еде Food.ru от Х5 Group – Кухня на ощупь
● RODNYA Creative PR Studio – Яндекс GO – Видеть человека
● Agenda Media Group – Институт развития интернета (АНО «ИРИ») – #невсеравно

Бронза

● Авито – Авито – Авито х ЛизаАлерт: вместе найдем быстрее!
● СберМаркетинг – СберБанк – Кукушка. HR-сериал о подвигах сотрудников СберБанка
● Future Communications – Фонд Хабенского – Благотворительный сборник Afterdark

Non-profit Campaign

Серебро

● CRM Group – НКО DonorSearch (партнер проекта — онлайн-кинотеатр Premier) – Спецпроект к Национальному дню донора в России с участием российских актеров

Бронза

● Future Communications – Фонд Хабенского – Благотворительный сборник Afterdark

TECHNOLOGIES

Категория TECH TOOLS

Best Use of Programmatic Advertising

Бронза

● Мобио – билайн – Как привлечь и реактивировать более 300 тыс пользователей в приложение за месяц при сложных KPI клиента?
● СберМаркетинг – Мегамаркет – Как Мегамаркет ворвался в ТОП маркетплейсов

Best Use of Data

Золото

● Dinamica x D Innovate Group – Divan BOSS – Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов

Серебро

● Okkam Creative, Mera (by Okkam) – МТС – «Big-data как катализатор роста эффективности кампаний с блогерами»
● i.com – «Дом.ру» – Как активировать аудиторию абонентов через Brandformance-кампанию в Telegram
● MediaNation – Интернет-магазин «ВОИН» – Увеличили продажи на 25,7% для интернет-магазина «ВОИН» с помощью предиктивной аналитики и AI

Best Use of O2O

Бронза

● OMD AMS – Магнит (АО «Тандер») – Как Магнит повысил продажи на 20 п.п. за 36 часов

Категория ADTECH & MARTECH

AdTech Campaign

Бронза

● Dinamica x D Innovate Group – Divan BOSS – Кто здесь босс? Divan BOSS!
● СберМаркетинг – Сбер – Кампания по привлечению молодых специалистов на стажировку «Скрытые таланты»
● Яндекс ПромоСтраницы – Яндекс Маркет – Инновации Яндекс Маркета: как ИИ и большие данные помогают привлекать новых покупателей

Ecosystem Creation

Бронза

● Mosaic – МТС – МТС Verse

AdTech Innovation

Серебро

● Dinamica x D Innovate Group – Divan BOSS – Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов

Бронза

● СберМаркетинг – Сбер – HR - Адаптация metaverse

AdTech Test&Learn Campaign

Золото

● Dinamica x D Innovate Group – Divan BOSS – Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов

Категория STARTUPS & VENTURE

Best tech solution & platform

Серебро

● BusinessBox – Mindboard для E-commerce/FMCG/Retail – Mindboard.com.ru - разработали сервис дашбордов и аналитики по CRM-маркетингу для CDP Mindbox

AI Technologies

Серебро

● TEAMMATE – WINLINE – WINLINE AI - WIN BOT
● Skillbox – «Сидоровы»: первый ситком по сценарию нейросети

Бронза

● ТАСС – АО «РЖД» – 50 лет БАМу: стройка века в фотографиях
● Nectarin – METRO – Нейробар
● Восход – Точка – Бизнес звучит

CRAFT

Категория WEB-SITES

UX / UI

Серебро

● Riverstart – Международный аэропорт Внуково – Новый сайт Международного аэропорта Внуково

Бронза

● Only – Главстрой – Новые академики – сайт как дорогой архитектурный журнал
● Mosaic – МТС – МТС Verse
● СБЕР – СБЕР – SberCIB.ru
● Touch Instinct – Михайловский театр – Сайт для Михайловского театра

Landing Page

Серебро

● ONY – МТС – Бренд портал для цифровой экосистемы МТС

Бронза

● Only – Сбер Капитал – 1864 – галерея премиальных резиденций

Категория MOBILE APPS

UX/UI Design

Бронза

● red_mad_robot – World Class – Cоздание фитнес/lifestyle диджитал-экосистемы World Class

Категория VISUAL EFFECTS

Motion Graphics

Золото

● Креативная студия Яндекса 7.47 – Яндекс – Новый Яндекс Браузер

Серебро

● СБЕР – СБЕР – Новая реальность: XR в рекламе Сбера
● Восход – Махеевъ (Эссен Продакшн АГ) – Вы тоже это чувствуете?
● Mosaic – МТС – МТС Verse

Бронза

● Студия Akademia – МТС – Иммерсивная комната МТС
Трубная Металлургическая Компания – Трубная Металлургическая Компания – Мир ТМК

CREATIVE USE

Категория CREATIVE TOOLS

Best Use of Viral Advertising

Золото

● Soda x D Innovate Group – Parents – Пивной каток

Серебро

● Михайлов и Партнеры – Союзмультфильм – Лудлвилль - мой юбимый муйтик

Бронза

● Михайлов и Партнеры – Яндекс – Как Алиса укрепляет lovemark с помощью вирусных коммуникаций
● UM (АДВ), GG – OPPO – OPPO Find N2 Flip: в топ 10 рейтингов за один флип

Best Use of Digital Video Advertising

Серебро

● Blacklight – Сервис Тинькофф Топливо – «Очень странные места»: сторис-сериал внутри банковского приложения Тинькофф

Бронза

● Яндекс Реклама / Одиннадцать – Яндекс Директ – Как бабушка и Никита показали, что Яндекс Директ приводит клиентов для бизнеса

Best Use of Digital Audio Advertising

Золото

● Креативная студия Яндекса 7.47 – Яндекс – Песни

Best Use of Gaming

Серебро

● TEAMMATE – WINLINE – WINLINE AI - WIN BOT

Best Use of Influencer Marketing

Серебро

● Яндекс Реклама / Одиннадцать – Яндекс Директ – Как бабушка и Никита показали, что Яндекс Директ приводит клиентов для бизнеса

Бронза

● Blacklight – Сервис Тинькофф Топливо – «Очень странные места»: сторис-сериал внутри банковского приложения Тинькофф
● Долями – YouTube-шоу «Дом Долями»

Best Collaboration

Бронза

● Mosaic – МТС – МТС 30 лет - Дело в шапке

Innovative Creative Technologies

Золото

● СберМаркетинг – Сбер – Звуки России

Серебро

● Skillbox – «Сидоровы»: первый ситком по сценарию нейросети

Бронза

● Восход – Точка – Бизнес звучит

Категория CONTENT

Best Use of Native Advertising

Бронза

● Михайлов и Партнеры – Яндекс – Как Алиса укрепляет lovemark с помощью вирусных коммуникаций

Best Use of Branded Content

Золото

● MASS DELUSION – Lamoda – Bakehouse – КРАСИВО

Серебро

● Громкие рыбы – Тинькофф и КХЛ – Сериал Леонид Лассо в приложении Тинькофф
● Blacklight – Сервис Тинькофф Топливо – «Очень странные места»: сторис-сериал внутри банковского приложения Тинькофф

Бронза

● Zebra Hero – S7 – Путешествуйте к себе

Специальные награды конкурса

В этом году в конкурсе утвердили специальную номинацию Team of the Year. Эту награду получает лучшая команда, наиболее успешно применившая digital-решения в рекламе в течение года и активно способствующая развитию рекламных технологий в России.

Командой года по версии «МИКС Россия» стала Dinamica x D Innovate Group.

Победители конкурса «МИКС Россия 2024» задали высокую планку и подчеркнули, что digital-коммуникации — это ключевой элемент успешного бизнеса, который открывает новые возможности для креативного и технологического роста.

Rambler&Co — генеральный информационный партнер конкурса «МИКС Россия 2024».

Работы победителей доступны на официальном сайте.

О конкурсе «МИКС Россия»

Конкурс проводится с 2015 года под эгидой АРИР и направлен на поддержку и развитие лучших практик digital-коммуникаций в России. Ежегодно он отмечает проекты, задающие стандарты отрасли и демонстрирующие прорывные решения, повышая конкурентоспособность российских брендов и агентств на цифровом рынке.

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