Госдума разрешила заочно судить обвиняемых в преступлениях против РФ

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о заочных судах над лицами, совершившими преступления против безопасности России и находящимися за рубежом. Об этом говорится на официальном сайте Думы.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в марте этого года в пакете инициатив, направленных на обеспечение суверенитета и защиту безопасности страны от иностранного вмешательства. Авторами инициативы стали более 400 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Согласно закону, судебные разбирательства по уголовным делам могут проводиться без участия подсудимого, который находится за рубежом и уклоняется от ответственности. Речь идет о 20 видах преступлений, в частности, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма, призыв к терроризму или массовым беспорядкам, распространение фейков о ВС РФ и прочих.

В конце декабря прошлого года бывшую телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно приговорили в России к 6,5 годам колонии общего режима за публичное оправдание терроризма. Ей также запретили размещать посты и быть администратором интернет-ресурсов в течение четырех лет.

Суд установил, что 14 августа 2023 года Лазарева в интервью YouTube-каналу заявила, что допускает совершение терактов в российских городах с использованием беспилотников и радуется таким действиям со стороны украинцев.

Ранее суд утвердил заочный пожизненный срок комбригу ВСУ Ярошевичу.