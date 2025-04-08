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Мужчина, которого не приняли на работу, обиделся и закидал магазин бутылками с мочой

Разгневанный отказом в работе американец облил сотрудника магазина своей мочой
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Florida Department of Law Enforcement

В США мужчина бросался бутылками с мочой после того, как ему отказали в собеседовании. Об этом сообщил Департамент полиции Флориды.

Житель Флориды, 51-летний Джон Коннотон, был арестован после того, как атаковал магазин Doors, Molding & More в Сент-Питерсберге. Согласно полицейскому отчету, он бросил несколько бутылок со своей мочой через главный вход, их содержимое разлилось по всему залу и попало на товары и ноги сотрудника магазина. Пострадавший пришел в ярость и погнался за хулиганом, но тот пригрозил ему скейтбордом.

Инцидент произошел после того, как Коннотону отказали в собеседовании на работу в этой компании. Своими действиями безработный причинил торговой точке ущерб на сумму более $1000. Мужчина, имеющий несколько судимостей, в том числе за непристойные и развратные действия, был задержан и обвинения в нанесении телесных повреждений и порче имущества.

Ранее в Англии уволили ветеринара, принимавшую обезболивающее для животных.

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