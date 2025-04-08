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Захарова сравнила Россию и Белоруссию с Западной Европой

Захарова: РФ и Белоруссия сохранили европейскости больше, чем Западная Европа
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Андрей Александров/РИА Новости

У Российской Федерации и Белоруссии есть больше европейскости, чем у стран Западной Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, Россия и Белоруссия все-таки являются европейскими странами.

«Мы страны, которые как раз больше, чем Западная Европа хранят эту европейскость», — сказала дипломат журналистам на полях мероприятия в министерстве.

Также она отметила, что РФ и Белоруссия отстаивают правду о Второй мировой войне, находясь в окружении Европы. При этом два государства ведут борьбу плечом к плечу и с мировым большинством за спиной, подчеркнула Захарова.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема современной культуры отмены в отношении России состоит в том, что на Западе существуют «недружественные элиты», а не «недружественные страны». Таким образом глава государства высказался насчет отношения Российской Федерации к ситуации, когда на Западе отменяют и культуру, и деятелей российской культуры.

Президент добавил, что, в отличие от Запада, Россия никогда не будет отказываться от достижений европейской культуры, несмотря на то, что в современную эпоху существуют проблемы.

Ранее Лавров рассказал, какой шаг Европы может привести к войне с Россией.

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