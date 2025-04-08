Европейский союз полностью провалил роль посредника между Сербией и Косово. Такое мнение высказал директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников, передает ТАСС.

По его словам, ЕС за долгие годы не смогли добиться выполнения обязательства по созданию сообщества сербских муниципалитетов в Косово».

В ноябре прошлого года Вучич заявлял, что разница между Россией и США состоит в том, что Москва не бомбила Сербию и не отнимала Косово и Метохию.

24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали «гуманитарную интервенцию» в Югославию. Поводом для бомбардировок стали этнические чистки в сербском автономном крае Косово, в организации которых страны-члены НАТО обвинили сербов. Операция проходила без санкции Совета Безопасности ООН, что стало грубым нарушением международного права. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал бомбардировку Югославии в 1999 году недопустимой.