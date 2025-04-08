В Чехии назвали кандидата в премьеры Бабиша угрозой безопасности Европы

Politico: кандидат в премьеры Чехии Бабиш представляет угрозу для ЕС

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что кандидат в премьер-министры Чехии и лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш является угрозой для безопасности Евросоюза. Его слова передает Politico.

По словам Липавского, причиной этого являются «пророссийские взгляды» политика — он заигрывает с «пророссийскими нарративами» и дружит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Липавский уточнил, что премьер-министр Чехии Петр Фиала и его правительство являются одними из самых преданных союзников Украины. Однако с приходом Бабиша ситуация может измениться. Кроме того, Липавский подчеркнул, что позиция Бабиша по поводу статьи 5 устава НАТО в случае нападения на Польшу остается неясной.

До этогопремьер-министр Чехии Петр Фиала обвинил лидера оппозиционного движения ANO и экс-премьера Андрея Бабиша в помощи российскому лидеру Владимиру Путину из-за антиукраинской риторики.

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