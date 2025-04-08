Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чехии назвали кандидата в премьеры Бабиша угрозой безопасности Европы

Politico: кандидат в премьеры Чехии Бабиш представляет угрозу для ЕС
close
Ondrej DemI/IMAGO/Global Look Press

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что кандидат в премьер-министры Чехии и лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш является угрозой для безопасности Евросоюза. Его слова передает Politico.

По словам Липавского, причиной этого являются «пророссийские взгляды» политика — он заигрывает с «пророссийскими нарративами» и дружит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Липавский уточнил, что премьер-министр Чехии Петр Фиала и его правительство являются одними из самых преданных союзников Украины. Однако с приходом Бабиша ситуация может измениться. Кроме того, Липавский подчеркнул, что позиция Бабиша по поводу статьи 5 устава НАТО в случае нападения на Польшу остается неясной.

До этогопремьер-министр Чехии Петр Фиала обвинил лидера оппозиционного движения ANO и экс-премьера Андрея Бабиша в помощи российскому лидеру Владимиру Путину из-за антиукраинской риторики.

Ранее в Германии объяснили, почему Путин не допустит появления западных миротворцев на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами