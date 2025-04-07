«Я предупреждал»: после ответных пошлин Трамп объявил Китаю ультиматум

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины на все товары из Китая в размере 50% в случае, если власти КНР не откажутся от ответных мер на введенные ранее американские тарифы. Если Китай не пойдет на попятную, общий размер пошлин на его товары на территории США достигнет уже 104%.

Трамп пригрозил Китаю введением новых 50%-ных пошлин в случае, если Пекин срочно не отменит своего решения о повышении тарифов на товары из США на 34%. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social. В свою очередь, действия Китая стали зеркальным ответом на предпринятые ранее шаги США: 2 апреля Трамп ввел новые пошлины для товаров из 185 стран мира, для Китая они были повышены на 34%.

«Вчера Китай ввел ответные тарифы в размере 34% в дополнение к уже установленным рекордным пошлинам, немонетарным тарифам, незаконному субсидированию компаний и масштабным долгосрочным манипуляциям с валютой. Это произошло несмотря на мое предупреждение о том, что любая страна, которая предпримет ответные меры против США путем введения дополнительных тарифов сверх уже существующих долгосрочных тарифных нарушений в отношении нашей страны, немедленно столкнется с новыми и значительно более высокими тарифами, сверх и выше тех, которые были установлены первоначально», — написал Трамп.

Президент США де-факто выставил Пекину ультиматум, заявив, что «если Китай к завтрашнему дню не отменит свое повышение на 34% сверх уже существующих в течение длительного времени торговых злоупотреблений», с 8 апреля 2025 года США введут для Китая дополнительные пошлины в размере 50%.

Таким образом пошлины США на товары из Китая достигнут 104%.

Но и это не все. В случае непринятия Пекином условий Вашингтона все переговоры по поводу запрошенных встреч будут прекращены — в отличие от других стран, с которыми они «начнутся немедленно».

«Благодарим вас за внимание к этому вопросу», — резюмировал американский лидер.

Reuters напоминает, что Трамп начал с введения 10%-ного тарифа на китайские товары, а затем добавил еще 10% из-за продолжающегося ввоза в страну фентанила (произведенного в КНР наркотического средства). На прошлой неделе он заявил, что вводит дополнительный тариф в размере 34%. Судя по публикации, теперь к этому добавится еще 50%, что в сумме дает 104%.

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Что об этом говорят в Китае

Новые пошлины американского президента Дональда Трампа серьезно отразятся на глобальной экономике и не принудят Китай к торговым переговорам с США. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

По его словам, анализ данных Всемирной торговой организации (ВТО) свидетельствует, что действия Трампа по повышению тарифов усугубят разрыв между богатыми и бедными в различных странах, при этом сильнее других пострадают наименее обеспеченные слои населения.

«Особенно это касается стран глобального Юга. <…> Это нанесет серьезный удар по процессу восстановления мировой экономики и неизбежно встретит всеобщее противодействие со стороны международного сообщества», — сказал он.

Линь Цзянь подчеркнул, что президент США действует вопреки правилам Всемирной торговой организации и подрывает «нормальный международный торгово-экономический порядок, безопасность и стабильность глобальных цепочек поставок».

«Мы неоднократно подчеркивали, что давление и угрозы — это неверный способ ведения дел с Китаем, который будет твердо защищать свои законные права и интересы», — резюмировал китайский дипломат.

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Ранее издание The Wall Street Journal высказало предположение, что от введения Трампом пошлин на товары из 185 стран мира в выигрыше останется Китай, так как многие азиатские страны попадут от него в еще большую зависимость и уже не смогут избавиться от нее в будущем. В их числе упоминались Вьетнам (для него Трамп установил пошлину в 46%), Таиланд (36%), Индонезия (32%) и Филиппины (17%).

Европа тоже не осталась в стороне от тарифных потрясений. После того как Трамп ввел для стран ЕС пошлины в размере 20%, Еврокомиссия запланировала ответ в виде 25%-ных пошлин на товары из США, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, об этом говорится в конфиденциальном документе, направленном на согласование государствам — членам ЕС. Утверждается, что под ввозные пошлины не попадет виски. По-видимому, это вызвано тем, что ранее Трамп пригрозил введением 200%-ных пошлин на ввоз европейского алкоголя в случае, если ЕС обложит новыми ставками американский бурбон.