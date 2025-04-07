«Я предупреждал»: после ответных пошлин Трамп объявил Китаю ультиматум

Трамп пригрозил Китаю введением новых 50%-ных пошлин в случае, если Пекин срочно не отменит своего решения о повышении тарифов на товары из США на 34%. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social. В свою очередь, действия Китая стали зеркальным ответом на предпринятые ранее шаги США: 2 апреля Трамп ввел новые пошлины для товаров из 185 стран мира, для Китая они были повышены на 34%.
«Вчера Китай ввел ответные тарифы в размере 34% в дополнение к уже установленным рекордным пошлинам, немонетарным тарифам, незаконному субсидированию компаний и масштабным долгосрочным манипуляциям с валютой. Это произошло несмотря на мое предупреждение о том, что любая страна, которая предпримет ответные меры против США путем введения дополнительных тарифов сверх уже существующих долгосрочных тарифных нарушений в отношении нашей страны, немедленно столкнется с новыми и значительно более высокими тарифами, сверх и выше тех, которые были установлены первоначально», — написал Трамп.
Президент США де-факто выставил Пекину ультиматум, заявив, что «если Китай к завтрашнему дню не отменит свое повышение на 34% сверх уже существующих в течение длительного времени торговых злоупотреблений», с 8 апреля 2025 года США введут для Китая дополнительные пошлины в размере 50%.
Таким образом пошлины США на товары из Китая достигнут 104%.
Но и это не все. В случае непринятия Пекином условий Вашингтона все переговоры по поводу запрошенных встреч будут прекращены — в отличие от других стран, с которыми они «начнутся немедленно».
«Благодарим вас за внимание к этому вопросу», — резюмировал американский лидер.
Reuters напоминает, что Трамп начал с введения 10%-ного тарифа на китайские товары, а затем добавил еще 10% из-за продолжающегося ввоза в страну фентанила (произведенного в КНР наркотического средства). На прошлой неделе он заявил, что вводит дополнительный тариф в размере 34%. Судя по публикации, теперь к этому добавится еще 50%, что в сумме дает 104%.
Что об этом говорят в Китае
Новые пошлины американского президента Дональда Трампа серьезно отразятся на глобальной экономике и не принудят Китай к торговым переговорам с США. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
По его словам, анализ данных Всемирной торговой организации (ВТО) свидетельствует, что действия Трампа по повышению тарифов усугубят разрыв между богатыми и бедными в различных странах, при этом сильнее других пострадают наименее обеспеченные слои населения.
«Особенно это касается стран глобального Юга. <…> Это нанесет серьезный удар по процессу восстановления мировой экономики и неизбежно встретит всеобщее противодействие со стороны международного сообщества», — сказал он.
Линь Цзянь подчеркнул, что президент США действует вопреки правилам Всемирной торговой организации и подрывает «нормальный международный торгово-экономический порядок, безопасность и стабильность глобальных цепочек поставок».
«Мы неоднократно подчеркивали, что давление и угрозы — это неверный способ ведения дел с Китаем, который будет твердо защищать свои законные права и интересы», — резюмировал китайский дипломат.
Ранее издание The Wall Street Journal высказало предположение, что от введения Трампом пошлин на товары из 185 стран мира в выигрыше останется Китай, так как многие азиатские страны попадут от него в еще большую зависимость и уже не смогут избавиться от нее в будущем. В их числе упоминались Вьетнам (для него Трамп установил пошлину в 46%), Таиланд (36%), Индонезия (32%) и Филиппины (17%).
Европа тоже не осталась в стороне от тарифных потрясений. После того как Трамп ввел для стран ЕС пошлины в размере 20%, Еврокомиссия запланировала ответ в виде 25%-ных пошлин на товары из США, пишет Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, об этом говорится в конфиденциальном документе, направленном на согласование государствам — членам ЕС. Утверждается, что под ввозные пошлины не попадет виски. По-видимому, это вызвано тем, что ранее Трамп пригрозил введением 200%-ных пошлин на ввоз европейского алкоголя в случае, если ЕС обложит новыми ставками американский бурбон.