На Форуме будущих технологий обсудят биотехнологии для лечения аутоиммунных заболеваний

В рамках тематического блока «Биотехнологии в персонализированном здравоохранении, включая технологии активного долголетия и превентивной медицины» деловой программы Форума будущих технологий-2024 состоится экспертная дискуссия, посвященная роли биотехнологий для диагностики и лечения аутоиммунных заболеваний. Форум пройдет в Москве 13-14 февраля 2024 года и представит новейшие российские разработки и технологии в области медицины.

В экспертной дискуссии примут участие исполняющий обязанности директора Научно-исследовательского института трансляционной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации Дмитрий Чудаков, заместитель директора – директор Института клинической эндокринологии Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Екатерина Трошина, научный руководитель Научно-исследовательского института ревматологии имени В.А. Насоновой Евгений Насонов, директор медицинского департамента Группы компаний «Р-Фарм» Михаил Самсонов, заместитель генерального директора по ранней разработке и исследованиям биотехнологической компании BIOCAD Павел Яковлев. Модератором выступит директор Научно-исследовательского института ревматологии имени В.А. Насоновой, главный внештатный специалист–ревматолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр Лила.

Аутоиммунные заболевания являются существенным вызовом для медицинской науки: их социальная значимость обусловлена преждевременной инвалидизацией и неблагоприятным жизненным прогнозом для пациентов, а экономические потери сопоставимы со стоимостью онкологических заболеваний. В течение последнего десятилетия отмечена тенденция к нарастанию частоты аутоиммунной патологии, при этом существующие способы терапии таких болезней не способны справиться с причинами аутоиммунной деструкции и направлены лишь на устранение последствий.

«В настоящее время мы не можем пока полностью победить аутоиммунные заболевания, но мы научились повышать качество и продолжительность жизни пациентов, современные методы лечения позволяют снизить риск развития осложнений или их тяжести. Российскими учеными ведутся разработки по ряду перспективных направлений диагностики и иммунотерапии аутоиммунных заболеваний. Наша коллектив работает в области исследования адаптивного иммунитета уже более 15 лет. Наверное, одним из самых существенных наших достижений является новый метод направленной иммунотерапии болезни Бехтерева – первый в мире препарат, который позволяет добиться полной ремиссии заболевания, как мы надеемся – для значимой части пациентов. Это принципиально новый подход, и видимо первое в мире действительно узконаправленное воздействие на иммунную систему, позволяющие устранить первопричину аутоиммунного заболевания, не подавляя ни одну из веток иммунной системы. Мы показали принципиальную возможность и эффективность такого подхода, и я более чем уверен, что этот результат мотивирует многие лаборатории и компании мира на разработку новых методов направленной иммунотерапии аутоиммунных заболеваний», – отметил директор Научно-исследовательского института трансляционной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации Дмитрий Чудаков.

Недавно российским ученым удалось совершить переворот в сфере изучения и лечения аутоиммунных болезней – отечественная разработка уникального, принципиально нового подхода к фармакотерапии аутоиммунных патологий в дальнейшем может стать платформой для лечения широкого спектра заболеваний этой группы, в частности диабета I типа, который в основном манифестирует у детей.

«Вдохновившись нашим совместным с РНИМУ им. Н.И. Пирогова успехом по созданию первого в классе препарата для терапии аксиального спондилоартрита (болезни Бехтерева), мы приступили к расширению нашей линейки передовых препаратов для терапии АИЗ. Заболеваемость сахарным диабетом I типа растет во всем мире, это аутоиммунное заболевание, при котором разрушаются бета-клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина. Ученые нашей компании совместно с РНИМУ им. Н.И. Пирогова в рамках научно-практического сотрудничества разработали препарат на основе моноклональных антител, который потенциально может предотвратить разрушение бета-клеток или значительно его отсрочить. Доклинические испытания успешно завершены, сейчас мы переходим к клиническому исследованию», – подчеркнул заместитель генерального директора по ранней разработке и исследованиям биотехнологической компании BIOCAD Павел Яковлев.

В рамках встречи эксперты обсудят, как инновационные открытия в области аутоиммунологии меняют облик сегодняшней медицины, и насколько глубоко продвинулась медицинская наука в изучении аутоиммунных заболеваний, существуют ли предпосылки для индивидуализации терапии АИЗ в рамках концепции персонифицированной медицины, а также каковы перспективы дальнейшей интеграции инновационных решений в области лечения аутоиммунных заболеваний и практического здравоохранения.

Форум будущих технологий проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного с 2022 года Указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Российской академии наук и Российского квантового центра. Соорганизаторы: Газпромбанк, Госкорпорация «Росатом», правительство Москвы. Генеральный партнер – Сбербанк. Стратегический партнер – Группа «Россети». Стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт». Партнеры: РЖД, Фонд «Сколково». Партнер деловой программы – Р-Фарм.