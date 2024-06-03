Экс-премьер Украины предостерег Киев от решения наносить удары вглубь России

Решение Украины наносить удары вглубь России приведет к эскалации конфликта. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в своем Telegram-канале.

По его словам, это нельзя назвать никак иначе, если уже происходят нападения на станции раннего предупреждения о ядерном нападении. Политик задался вопросом, какая необходимость с точки зрения военного конфликта на Украине поражать эти станции.

Азаров уверен, что никакой необходимости в этом нет, «то есть это уже не их цели, это уже цели Запада».

Экс-премьер считает, что Украины как государства уже не существует, остались лишь «всякие Зеленские, Шмыгали, Стефанчуки», которые «использует еще имеющуюся человеческую силу как самое настоящее пушечное мясо».

По словам Азарова, украинские политики не думают и не переживают о будущем Украины. Также о потенциале страны не приходится думать, поскольку там все, начиная от пуговиц на мундире и заканчивая ракетами, снарядами, поставляется из-за рубежа, добавил политик.

31 мая издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США позволят Украине использовать ракетные системы GMLRS и РСЗО HIMARS на ударов по территории России. Киев также получил право на применение других артиллерийских систем.

Президент России Владимир Путин призывал представителей стран НАТО подумать, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по «легитимным целям» вглубь территории РФ.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.