Противники Пашиняна начали шествие к зданию СК Армении

В Ереване участники антиправительственной акции протеста начали шествие к зданию Следственного комитета Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

Возглавляет колонну глава движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян. До этого он призывал сторонников выйти на марш, пообещав предъявить требования к властям. Здание СК оцепили правоохранительные органы.

31 мая акция протеста, организованная оппозиционным армянским движением «Тавуш во имя родины», началась в центре Еревана. 30 мая на площади Республики в центре Еревана также состоялась демонстрация против действующего главы правительства. Сначала люди выехали на площадь на автомобилях, а затем заняли всю ее территорию. На месте дежурили сотрудники правоохранительных органов, которые при необходимости вытесняли участников акции протеста с проезжей части.

Ранее в МИД РФ высказались о протестах в Армении.