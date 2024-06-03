В офисе Зеленского заявили, что в саммите по Украине примут участие более 100 стран

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что участие в так называемом саммите мира в Швейцарии подтвердили более 100 стран. Его слова приводит «Интерфакс--Украина».

«На данный момент 107 стран и международных организаций подтвердили свое участие в саммите мира», — указал Никифоров.

По его словам, проходящий визит Зеленского в Юго-Восточную Азию направлен на то, чтобы донести позицию Киева по конфликту с Москвой в этот регион и убедить государства поучаствовать в мероприятии.

Никифоров не исключил, что так или иначе в саммите примут участие Филиппины, Сингапур и Восточный Тимор.

До этого Владимир Зеленский выразил надежду, что президент США Джо Байден все же посетит саммит по Украине, намечаемый в Швейцарии.

2 июня Зеленский на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре раскритиковал Китай, который отказался участвовать в украинском «саммите мира» в Швейцарии. По словам украинского лидера, Китай является инструментом в руках президента России Владимира Путина.

Ранее в Китае усомнились, что участники конференции в Швейцарии хотят мира на Украине.