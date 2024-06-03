Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай требует заниженные цены за российский газ по новому трубопроводу

FT: запуск трубопровода «Сила Cибири 2» буксует из-за ценовых разногласий

close
100%
Павел Львов/РИА «Новости»

Попытки России заключить с Китаем крупную сделку по строительству газопровода «Сила Сибири 2» зашли в тупик из-за требований Пекина по ценам и объемам поставок. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников, КНР настаивает на оплате близкой к сильно субсидируемым внутренним ценам РФ, а также готова закупать лишь небольшую часть от запланированной годовой мощности трубопровода в 50 млрд куб. м газа. Реализация проекта могла бы спасти «Газпром» от убытков в $6,9 млрд в 2022 году на фоне падения экспорта в Европу благодаря подключению месторождений западной России к китайскому рынку.

«Китай считает, что время на его стороне. У него есть возможность подождать и выбить максимально выгодные условия у россиян, пока внимание к российско-китайским отношениям не сместится в другую сторону», — отметил директор Российского Евразийского центра Карнеги в Берлине Александр Габуев (признан в РФ иностранным агентом).

По его словам, у «Газпрома» просто нет альтернативы сухопутному маршруту.

Ранее Россия экспортировала газ в Европу примерно по $10 за млн британских тепловых единиц (БТЕ), дотируя внутренний рынок. Но поставки в ЕС упали до 22 млрд куб. м в 2023 году с 230 млрд куб. м/год до начала СВО на Украине и могут сократиться еще после истечения транзитного контракта с Киевом. Неспособность договориться о «Силе Сибири 2» может привести к падению прибыли «Газпрома» в 2029 году почти на 15%, пишет издание.

До этого Россия стала четвертой экономикой мира по одному показателю.

Ранее были названы потери экономики Италии из-за антироссийских санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами