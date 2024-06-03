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Тренер «Динамо» Личка назвал самый большой минус жизни в Москве

Тренер «Динамо» Личка назвал пробки самым большим минусом жизни в Москве

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в интервью «Матч ТВ» заявил, что при всех плюсах жизни в Москве у нее есть один минус.

По его словам, больше всего его раздражают столичные пробки.

«Москва, как и Прага, тоже красивый город. Но минус в том, что здесь очень большие пробки — в три раза больше, чем в Чехии. Я всегда сбегаю в город, мне там спокойнее», — заявил Личка.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге сезона-2023/24 решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

«Динамо» могло завоевать золото, если бы победило «Краснодар» или сыграло вничью.

Ранее в РФС назвали дату возможного возвращения России в международные турниры ФИФА и УЕФА.

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