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Неизвестный совершил диверсию на калужской железной дороге

В Обнинске неизвестный поджег релейные шкафы на железной дороге

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Shutterstock

В Калужской области на железной дороге неизвестный поджег релейный шкаф. Об этом сообщает местный Telegram-канал «ES!».

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 июня на перегоне «Шемякино — Обнинское». Злоумышленник взломал два шкафа, отвечающих за автоблокировку перегонов, регулирование интервалов поездов и работу сигнальных точек, после чего поджег их.

Содержимое шкафов выгорело полностью, тем не менее это не повлияло на график работы железной дороги.

Правоохранительные органы установили, что возгорание произошло в результате поджога. По данным канала, преступник оставил следы, которые сейчас изучают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Диверсия», по которой нарушителю может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого россиянина задержали по обвинению в поджоге релейного шкафа в Краснодарском крае.

Ранее россиянин получил 12 лет колонии за фотографии промышленного объекта.

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