«Религия и коммерция несовместимы»: в Госдуме поддержали идею запрета на «святые» товарные знаки

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов в беседе с «Газетой.Ru» поддержал инициативу РПЦ и Роспатента запретить регистрацию товарных знаков с религиозной символикой. Депутат отметил, что религия и коммерция не совместимы, а зарабывать деньги на такой атрибутике недопустимо.

«Не применительно к конкретным товарным знакам, а в целом — религия и коммерция несовместимы. Нельзя зарабатывать деньги на принадлежности к религии, на религиозных атрибутах, символах и так далее. Есть товарные знаки, которые многие знают, но спекулировать и зарабатывать деньги на каких-то религиозных вещах — это неправильно», — сказал он.

Леонов добавил, что говорить о необходимости переименования уже существующих товарных знаков с религиозной семантикой пока рано, поскольку до «законотворческих норм еще далеко».

«Я не видел еще законопроект, поэтому до конкретных законотворческих норм еще далеко. Я думаю, там еще много раз все поменяется, мы там много чего посмотрим. Поэтому об этом пока говорить рано», — уточнил он.

В свою очередь, депутат Ольга Занко в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнула, что идея РПЦ и Роспатента соответствует тренду на укрепление духовно-нравственных ценностей. По ее мнению, запрет позволит избежать ситуаций, когда компании искажают «сакральный смысл» религиозных понятий.

«Это отображает общий тренд на укрепление духовно-нравственных ценностей. Есть такие понятия, которые нужно использовать очень аккуратно, не злоупотребляя их сакральным смыслом. Чтобы не возникали ситуации, когда в поисках сиюминутной финансовой выгоды маркетологи компаний искажали смысл, вложенный многими поколениями, создавая неправильные образы», — заключила она.

3 июня издание «Коммерсантъ» сообщило, что Русская православная церковь (РПЦ) и Роспатент разработали законопроект о запрете регистрации товарных знаков, содержащих религиозные символы или семантику. Кроме того, предложенные поправки запрещают использование религиозных ассоциаций в названиях коммерческих организаций. В частности, возмущение духовенства вызывают вина «Душа монаха» и «Исповедь грешницы», сигареты «Saint George», средства гигиены «Кроткая монашка» и товарный знак частной организации «Батюшка онлайн».

Уточняется, что правила не будут распространяться на товарные знаки, зарегистрированные до вступления в силу нового закона.

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