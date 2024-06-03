В Египте будут выпускать десятки тысяч Lada

В Египте решили наладить выпуск автомобилей Lada со следующего года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на египетского министра торговли и промышленности Ахмеда Самира. Он напомнил, что недавно российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» подписал соглашение с GV Investments, которая получила разрешение собирать Lada в Египте.

«Компания занимается строительством в городе Тарбул завода по сбору автомобилей площадью 200 тыс. квадратных метров. Ожидается, что новый завод станет одним из крупнейших по сборке автомобилей в Египте, его производственная мощь составит 50-70 тыс. автомобилей в год», — рассказал министр.

До этого «АвтоВАЗ» заявил, что не отменил планы по продаже автомобилей Lada в Иране в этом году.

«Мы не меняем [свои планы], потому что любые обострения проходят. <…> Инфраструктура для продаж [в Иране] уже готова. Поставки и продажи мы начнем в течение этого года», — сказали в компании.

О том, что российский концерн «АвтоВАЗ» начал переговоры о выпуске автомобилей Lada в Иране, стало известно в декабре прошлого года. Отмечалось, что стратегия компании может предполагать как вариант со сборкой машин, так и без нее.

Ранее топ-менеджер «АвтоВАЗа» раскритиковал сборку китайских электромобилей в России.