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В Египте будут выпускать десятки тысяч Lada

Министр Самир: в Египте будут выпускать до 70 тысяч автомобилей Lada ежегодно

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Алексей Даничев/РИА Новости

В Египте решили наладить выпуск автомобилей Lada со следующего года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на египетского министра торговли и промышленности Ахмеда Самира. Он напомнил, что недавно российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» подписал соглашение с GV Investments, которая получила разрешение собирать Lada в Египте.

«Компания занимается строительством в городе Тарбул завода по сбору автомобилей площадью 200 тыс. квадратных метров. Ожидается, что новый завод станет одним из крупнейших по сборке автомобилей в Египте, его производственная мощь составит 50-70 тыс. автомобилей в год», — рассказал министр.

До этого «АвтоВАЗ» заявил, что не отменил планы по продаже автомобилей Lada в Иране в этом году.

«Мы не меняем [свои планы], потому что любые обострения проходят. <…> Инфраструктура для продаж [в Иране] уже готова. Поставки и продажи мы начнем в течение этого года», — сказали в компании.

О том, что российский концерн «АвтоВАЗ» начал переговоры о выпуске автомобилей Lada в Иране, стало известно в декабре прошлого года. Отмечалось, что стратегия компании может предполагать как вариант со сборкой машин, так и без нее.

Ранее топ-менеджер «АвтоВАЗа» раскритиковал сборку китайских электромобилей в России.

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