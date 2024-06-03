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В подполье сообщили об ударе по скоплению ВСУ в Харьковской области

РИА: ВС России ударили по скоплению ВСУ в Зарожном Харьковской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие ударили по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Зарожное Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

По его словам, удар по месту дислокации украинских войск был нанесен около двух часов дня.

«Прилет был в стороне дачных участков, где без согласия владельцев нагло расположились Вооруженные силы Украину», — сказал Лебедев.

Подпольщик отметил, эта группа должна была быть переброшена на усиление под Волчанск.

«Своевременное сообщение от Сопротивления и прекрасная работа сорвала подход живой силы и подвоз боекомплекта на линию соприкосновения», — добавил он.

До этого стало известно, что группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в Херсон из Киева для инсценировки поражения мирных жителей в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ракетными ударами Вооруженных сил России.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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