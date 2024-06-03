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«Россия от меня отказалась»: Ивар Калныньш опять пожаловался на РФ

Актер Ивар Калныньш заявил, что Россия отказалась от него

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Vladimir Myshkin/Globallookpress.com

Латвийский актер Ивар Калныньш в разговоре с RTVI заявил, что Россия от него отказалась.

«Я думаю, что Россия от меня отказалась. Просто мне не дали визу еще до этих событий, и все. Я и не старался дальше», — пояснил Калныньш.

По словам актера, ему предлагали теневые варианты попасть в страну, заплатив нужным людям. Однако Калныньш с тревогой вспоминает те предложения и радуется, что не попытался открыть «маленькие дверцы в стене Кремля». Также актер признался, что ему предлагали принять участие в передаче с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) до отъезда телеведущего из России.

«Это, по-моему, была его последняя передача, [про то] как хорошо жить в Советском Союзе. Ну и слава богу, что я туда не поехал», — отметил Калныньш.

Помимо этого, артист добавил, что до сих пор общается с некоторыми коллегами из России, но точных имен звезда называть не стал.

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