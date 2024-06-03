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Пенсионерка наступила на оголенный провод в подъезде и получила удар током

Mash: в Москве пенсионерку ударило током в подъезде дома

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Shutterstock/evgeniykleymenov

В районе Измайлово пенсионерку ударило током от оголенного провода, оставленного рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в многоэтажке на Первомайской улице, пожилая женщина получила удар током на площадке первого этажа, спасти пострадавшую не смогли.

По предварительной информации, во дворе дома рабочие устанавливали детскую площадку, электрический кабель протянули под пандусом подъезда и подключили его к щитку. Пенсионерка наступила на оголенный провод под напряжением. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Ростовской области девочка получила удар током, когда принимала душ на даче. Инцидент произошел в пригороде города Шахты. 14-летняя школьница гостила на даче у подруги. Девочка пошла в душ на приусадебном участке, во время водных процедур ребенка ударило током, спасти ее не удалось. По предварительной информации, короткое замыкание произошло в водонагревателе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. проводится проверка.

Ранее в Волгограде двух школьников ударило током от домофона.

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